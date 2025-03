Un incendie touche une médiathèque à Dijon, la mairie dénonce un acte "criminel"

Un incendie, rapidement maîtrisé, a touché la médiathèque d'un quartier populaire de Dijon dans la nuit de samedi à dimanche, la mairie dénonçant un acte "criminel" après un premier incident similaire deux semaines plus tôt.

Les pompiers sont intervenus un peu avant 3H15 du matin dimanche, à la médiathèque Champollion du quartier des Grésilles, classé prioritaire, a indiqué la préfecture de Côte d'Or dans un communiqué dimanche matin.

"Le feu a concerné 200 m2 du 1er étage de la médiathèque. Il est dorénavant éteint et les opérations de déblais sont en cours", ont rapporté les services de l'Etat, qui précisent que l'enquête judiciaire devra "déterminer les causes exactes et les circonstances de l'incendie".

"L'enquête est en cours", a indiqué, contacté par l'AFP, le parquet de Dijon, qui évoque un incendie "possiblement criminel".

La Ville de Dijon a déploré de son côté un "incendie criminel", qui a "pour la seconde fois endommagé a bibliothèque Champollion la nuit même qui a suivi sa réouverture au public, moins de deux semaines après un premier incendie".

La maire de Dijon Nathalie Koenders a salué dans un communiqué le travail du personnel municipal qui avait "œuvré sans relâche et accompli un travail remarquable pour permettre la réouverture rapide de cet équipement public de grande qualité déjà rendu inutilisable par le premier incendie". Elle dénonce "deux actes évidemment liés entre eux".

La Médiathèque Champollion à Dijon, après un incendie qui a été rapidement maîtrisé, le 2 mars 2025 en Côte d'Or AFP

"Ensemble, nous ne céderons ni à l'intimidation ni au découragement", assure-t-elle.

Le préfet de Côte d'Or Paul Mourier "déplore ce sinistre qui prive les habitants de ce quartier populaire d'un équipement culturel de proximité".

"Il réaffirme sa détermination à maintenir l'ordre et à lutter contre le trafic de stupéfiants aux Grésilles", souligne également le communiqué de la préfecture.

Dans la nuit du 16 au 17 février, un début d'incendie avait déjà touché la médiathèque. Nathalie Koenders avait décrit un incident s'inscrivant "dans un climat préoccupant, marqué par une recrudescence d'actes criminels visant les bâtiments publics, à Dijon et dans la métropole".

Dimanche, une trentaine de pompiers ont été mobilisés contre l'incendie.