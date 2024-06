Un mort, 5 blessés dans une fusillade lors d'un mariage en Moselle

Une personne a été tuée et cinq blessées dans une fusillade lors d'un mariage à Thionville (Moselle) dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué des sources policières, qui évoquent un contexte de trafic de stupéfiants.

Deux personnes sont très grièvement blessées, dont une se trouve dans un état désespéré, a indiqué une source policière à l'AFP. Les auteurs de la fusillade, plusieurs hommes armés et encagoulés, ont pris la fuite.

Les faits se sont produits à l'Eden Palace, une salle de réception spécialisée dans les mariages, où se trouvaient une centaine de personnes.

"C'était pendant un mariage. Un groupe d'individus, sur le coup d'une heure et quart du matin, est sorti pour fumer devant la salle et puis là trois types lourdement armés sont arrivés et ont ouvert le feu à plusieurs dizaines de reprises dans leur direction", a rapporté une source policière.

Les agresseurs sont arrivés à bord d'un 4X4, "vraisemblablement de marque BMW", selon la même source. Les enquêteurs ignorent encore la provenance du véhicule, notamment s'il venait d'Allemagne ou du Luxembourg, dont les frontières se trouvent à une quinzaine de kilomètres.

"Très clairement on s'oriente vers un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants", a indiqué cette source. "Le mariage n'était pas visé en tant que tel, c'étaient des personnes qui se trouvaient au mariage".

Sur place dimanche matin, des reporters de l'AFP ont pu voir des policiers occupés à faire des prélèvements dans une voiture. Au moins trois impacts de balles sont visibles sur une porte vitrée donnant accès à la vaste salle de réception.

"De nombreuses douilles ont été découvertes sur les lieux", a rapporté le quotidien régional Le Républicain lorrain.

Des policiers sur le site de la fusillade intervenue la nuit précédente lors d'un mariage à Thionville en Moselle le 30 juin 2024 AFP

Sur son site internet, l'Eden Palace assure pouvoir accueillir 600 couverts et 800 convives. L'établissement se trouve dans une zone commerciale à l'extérieur de Thionville.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Metz.

La zone frontalière de la Lorraine est en butte au trafic de drogue. En mai 2023, à Villerupt, dans le département voisin de Meurthe-et-Moselle, des tirs entre bandes rivales sur un point de deal ont fait cinq blessés.