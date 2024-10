Un nourrisson meurt lors d'un naufrage dans la Manche

Un nourrisson est décédé jeudi soir au large de Wissant (Pas-de-Calais) dans le naufrage d'une embarcation surchargée tentant de rejoindre clandestinement l'Angleterre, portant à 52 le nombre de personnes décédées dans des tentatives de traversée en 2024, un record.

Alerté d'un départ clandestin, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a déployé jeudi soir plusieurs navires de sauvetage et un hélicoptère belge, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord vendredi.

"Une fois sur zone, les moyens constatent que l'embarcation, très chargée, est en difficulté et qu'une partie des personnes sont à l'eau", indique la préfecture maritime (Prémar) dans un communiqué.

"Soixante-cinq personnes ont été récupérées saines et sauves" mais, "après recherche, un nourrisson a été retrouvé inconscient à l'eau et malheureusement déclaré décédé", a précisé la Prémar à l'AFP.

Noyades et bousculades mortelles ont fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début en 2018 du phénomène des small boats, ces embarcations de fortune utilisées par les migrants pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Au moins 52 personnes sont décédées à ce stade, selon un décompte effectué par l'AFP sur la base de chiffres officiels.

Des migrants à bord d'un bateau de passeurs pour tenter de traverser la Manche jusqu'au Royaume-Uni, sur la plage de Gravelines, près de Dunkerque, dans le nord de la France, le 26 avril 2024 AFP/Archives

Parmi ces victimes figurent régulièrement des enfants. Le 3 septembre, la moitié des douze victimes du pire naufrage de l'année, qui a fait 12 morts, étaient mineures. Le 5 octobre, un enfant de deux ans est mort écrasé dans une embarcation transportant près de 90 personnes et tombée en panne de moteur.

Les conditions de traversée de la Manche, "l'une des zones les plus fréquentées au monde" selon la préfecture maritime, sont particulièrement dangereuses, sur des canots surchargés, à bord desquels peu de passagers disposent de gilets de sauvetage.

Grandes marées

Alors qu'un phénomène de grandes marées a débuté mercredi et doit s'achever dimanche, rendant la navigation particulièrement compliquée, les tentatives de traversées se poursuivent, et plusieurs canots ont nécessité assistance ces derniers jours. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 132 personnes, qui étaient à bord de deux embarcations, ont ainsi été secourues par des navires français.

Le recours à ces small boats est venu en réponse au verrouillage de plus en plus fort des accès au tunnel sous la Manche et au port de Calais.

Les tentatives de monter à bord de camions pour emprunter clandestinement le tunnel ou un ferry continuent, mais les traversées par small boats constituent le principal moyen utilisé par les migrants, "quasiment (...) à 90%" selon le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras.

Les embarcations arrivées sur les côtes britanniques depuis le 1er janvier comptent en moyenne 53 passagers chacune, contre seulement 13 en 2020, selon les chiffres officiels des autorités britanniques AFP/Archives

D'après les autorités britanniques, plus de 26.000 migrants sont arrivés en Angleterre après avoir traversé la Manche depuis le début de l'année.

Élu en juillet, le gouvernement britannique du travailliste Keir Starmer a promis de s'attaquer à l'immigration illégale en augmentant le nombre d'expulsions de migrants et en luttant contre les passeurs.

Ce nouveau décès intervient alors que le Premier ministre français Michel Barnier doit exposer vendredi ses projets sur l'immigration à la frontière franco-italienne, avec deux ministres du gouvernement de Giorgia Meloni dont les initiatives en la matière sont regardées de près par plusieurs pays européens.

Jeudi, les 27 réunis en sommet à Bruxelles ont haussé le ton contre l'immigration irrégulière, en réclamant "en urgence" une loi pour accélérer les expulsions, après des discussions qui ont aussi mis en lumière de vifs désaccords au sein de l'Union.