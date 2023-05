"Un Pacte avec le diable" enquête dans la France de l'après-guerre

Michel Teboldi s'est plongé dans un évènement occulté de l'histoire française, après guerre. Dès 1944, la France repère des scientifiques nazis et après l'armistice organise leur exfiltration. "C'était un combat de chiffoniers" entre Alliés pour récupérer le plus grand nombre d'experts explique le journaliste. La France a réussi à en faire venir entre 1000 et 7000 "on ne connaît pas le chiffre exact".