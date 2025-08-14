"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent, ce vendredi 15 août, à Anchorage en Alaska pour un sommet portant sur la guerre en Ukraine. Washington espère trouver une issue au conflit, alors que les troupes russes progressent sur une partie du front. Les experts interrogés par TV5MONDE parlent d'"un moment important pour l'Ukraine".

En 2018, Donald Trump rencontrait son homologue russe pour une discussion qui allait être fortement critiquée du côté américain. Ce vendredi, les deux présidents se retrouvent à nouveau, en Alaska, en vue de discussions sur une issue du conflit en Ukraine.

"Toute décision qui serait prise contre nous, qui serait prise sans l'Ukraine, serait une décision contre la paix", mettait en garde le président ukrainien Volodymyr Zelensky, exclu du sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévu ce vendredi 15 août.

Pour Kiev, la situation est délicate et incertaine. Que risque l'Ukraine? Que se jouera-t-il au sommet d'Anchorage?

Pourquoi l'Alaska ?

C’est sur Anchorage que tous les regards seront rivés vendredi, ville côtière d’environ 300.000 habitants. La plus grande agglomération de l'État américain de l'Alaska a été choisie pour accueillir la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, plus précisément la base militaire d'Elmendorf-Richardson, dont l'importance stratégique a culminé pendant la Guerre froide.

S’il n’est guère surprenant que l’Europe – allié indéfectible de l’Ukraine - n’ait pas été choisie pour abriter la rencontre, le choix du sol américain lui n’était pas forcément une évidence.

"C’est Donald Trump qui a demandé à Vladimir Poutine de s’y retrouver. C’est une bonne chose d’un point de vue russe d'être accueilli sur le sol américain parce que la première idée de Moscou pour cette rencontre était en réalité les Émirats arabes unis", explique à TV5MONDE Carole Grimaud, spécialiste en géopolitique de la Russie.

"J’ai trouvé très respectueux que le président russe vienne dans notre pays plutôt que nous allions dans le sien ou même dans un pays tiers", déclarait d’ailleurs Donald Trump lors d’une conférence de presse lundi.

Pour la chercheuse, ce choix est à l’avantage de Vladimir Poutine qui, malgré un mandat d’arrêt international à son encontre, montre qu’il peut "fouler le sol américain sans rencontrer de difficultés".

Vladimir visé par un mandat d'arrêt international risque-t-il d'être arrêté?

"Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, tout comme la Russie. Le Président russe va traverser par le Nord, notamment le détroit de Béring, toute la distance et il n’y aura pratiquement aucun État survolé qui pourrait être susceptible d'intercepter Vladimir Poutine", détaille pour TV5MONDE Patrick Martin-Genier, spécialiste en géostratégie à l'école d'affaires publiques Sciences Po.

L’Alaska se situe également à relative équidistance pour les deux hommes. "Vous savez que tout compte en diplomatie, y compris les distances. Anchorage est un point qui permet de dire que chacun va faire un pas vers l'autre", abonde Patrick Martin-Genier.

Le choix d’Anchorage pourrait également signifier la fin de la "recherche d’un médiateur entre les différentes parties du conflit", analyse sur TV5MONDE Florent Parmentier, géopolitologue, secrétaire général du CEVIPOF (Sciences Po). Les États-Unis pourrait désormais privilégier la négociation directe avec la Russie. Historiquement et symboliquement, l’Alaska dispose également d’atouts intéressants.

"L’Alaska est une région qui pendant quelques décennies a appartenu à la Russie. Moscou l'a vendue ensuite aux États-Unis en 1867. Il y a très certainement de la part de Donald Trump la volonté d'essayer de renouer une relation telle que les États-Unis et la Russie n’en ont pas connu depuis pratiquement le début de l’URSS", ajoute l'expert parlant d'"un pari historique" fait par les États-Unis.

Volodymyr Zelensky exclu de la rencontre

"Nous espérons que le thème central de la réunion sera un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat" déclarait le président ukrainien mercredi à Berlin. Pour l’Ukraine, la ligne rouge de négociations qui se feraient sans elle a été franchie.

Exclue, l’Ukraine en est réduite à être un objet de négociations plus qu’un acteur participant aux discussions. "Pour Poutine, il est hors de question de rencontrer Zelensky. Il ne voudrait le rencontrer que pour acter d’une capitulation, d’une vassalisation de l’Ukraine", commente Patrick Martin-Genier.

Pour le président russe, il n'est pas imaginable de discuter avec Volodymyr Zelensky "car on parle de concessions territoriales", choses auxquelles Volodymyr Zelensky s’est catégoriquement opposé, commente le spécialiste en géostratégie.

"Vladimir Poutine considère l’Ukraine comme quantité négligeable et pense qu’il peut s’entendre avec Trump". Patrick Martin-Genier, spécialiste en géostratégie

Jeudi, le président américain a tout de même évoqué la possibilité d’une seconde rencontre, tripartite cette fois, incluant le président ukrainien. Aucune date n’a pour le moment été avancée.

Le président américain a dit qu’il pourrait y renoncer selon la tournure que prendrait la rencontre avec son homologue russe : "Si je sens que ce n'est pas approprié de l'organiser, car nous n'avons pas obtenu les réponses que nous devons obtenir, alors il n'y aura pas de seconde rencontre."

Je ne pense pas que Vladimir Poutine est en position de force sur le plan diplomatique Carole Grimaud, spécialiste en géopolitique

Vladimir Poutine, en position de force ?

À première vue, Vladimir Poutine arrive à ces négociations en position dominante vis-à-vis du belligérant ukrainien. Sur le terrain, l’armée russe progresse. Mardi, elle effectuait une percée majeure, menaçant les deux dernières localités encore sous contrôle ukrainien, dans la région de Donetsk.

Deepstate

L'offensive russe (en rouge) selon la carte interactive du site Deepstate

"La Russie durant cette offensive d'été, a conquis du territoire dans l'Est, puisque Lougansk est passée quasiment en totalité sous contrôle russe et l'Oblast de Donetsk à 70 %. L’avancée du point de vue militaire est significative", analyse Carole Grimaud pour TV5MONDE.

Même son de cloche pour le chercheur Florent Parmentier : "On sent que nous sommes à un moment important pour l'Ukraine. Important parce que le front dans le Donbass ne craque pas, mais disons qu’il montre des signes de faiblesse".

Pourtant, cette position de force de la Russie se limite à l’aspect militaire du conflit, selon la spécialiste en géopolitique. "Je ne pense pas que Vladimir Poutine est en position de force sur le plan diplomatique. Nous avons constaté ses nombreuses esquives face aux demandes de Donald Trump, aux menaces et aux ultimatums américains, qui tombent sur la Russie les uns après les autres", explique Carole Grimaud.

Dernière menace américaine en date : celle du mercredi 13 août, à l'issue de la visioconférence organisée entre les pays européens, l'Ukraine et les États-Unis. Donald Trump réaffirmait sa volonté d'obtenir un cessez-le-feu. Il précisait qu'en cas de refus de mettre fin à la guerre, la Russie risquait de "très graves" conséquences.

Donald Trump, le vrai vainqueur ?

Donald Trump gagne sans aucun doute quelque chose à mener ces négociations. "Il montre au monde que finalement, il est arrivé à négocier, que sa diplomatie est efficace parce qu'il arrive à rencontrer le président Poutine et qu'ils vont discuter ensemble de l'issue de cette guerre", commente la géopolitologue.

Une position bénéfique donc pour le médiateur américain, bien que les attentes du président concernant le sommet aient été "revues à la baisse", Donald Trump parlant surtout de "tâter le terrain". "Je vais mesurer les paramètres. Maintenant, je pourrais tout à fait quitter cette réunion en disant : "Bonne chance, ça ne se règlera pas", déclarait-il lundi.

"Il n'a pas forcément toutes les cartes en main. En réalité, il veut absolument faire un deal comme on dit, un accord entre les deux belligérants", analyse Patrick Martin-Genier. "Est-ce qu'il a des atouts maîtres ou pas ? C'est la question".

Il est très inquiet, parce qu’il voit que Vladimir Poutine, en réalité, ne veut transiger sur rien. Patrick Martin-Genier

Et d'ajouter: "Il a été dit que Vladimir Poutine restait sur les positions qu'il avait annoncé depuis plusieurs années : la reconnaissance des Républiques annexées et que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN. Il veut apparaître comme un faiseur de paix.”

Donald Trump a de son côté déjà réalisé toute une série de concessions unilatérales, mais "Poutine en veut plus", explique le spécialiste en géostratégie.

Au menu des discussions, trouver une issue à la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi les "relations économiques entre la Russie et les États-Unis" et l'"équilibre des armements au sein des pays de l'OTAN", selon Patrick Martin-Genier. Des discussions dont le périmètre est en réalité "assez flou".

Les Européens, simples spectateurs ?

Les Européens s'inquiètent justement du flou autour des sujets abordés et de l'issue de la discussion. Eux non plus n’ont pas été conviés. Ils s’inquiéteraient également de la présence d'autres interlocuteurs à la table des négociations, "comme à Helsinki en 2018", où le président américain rencontrait le président russe, analyse Patrick Martin-Genier.

En amont du sommet de vendredi, des puissances européennes ont participé mercredi à une visioconférence en compagnie de l’allié Ukrainien et des États-Unis. Objectif: tenter de convaincre Donald Trump sur certains dossiers, comme la définition de modalités en vue de possibles négociations de paix. Il s’agirait par exemple d’instaurer un cessez-le-feu qui suivrait la ligne de front.

Suite à cet échange, Donald Trump a dit avoir eu "un très bon appel" avec le président ukrainien et les dirigeants européens. Mais cela ne suffit pas à rassurer Paris, Berlin ou encore Londres.

"On sent bien que Donald Trump a fait de son imprévisibilité un moyen, ou en tout cas une méthode pour gérer les Européens". Florent Parmentier, géopolitologue, secrétaire général du CEVIPOF

"Cette imprévisibilité, les Européens la craignent et se demandent même ce qu'il peut rester d'une relation transatlantique si les États-Unis devaient prendre des décisions vis-à-vis de l'Ukraine qui seraient très compliquées", ajoute Florent Parmentier.

Les Européens se retrouvent donc avec un "sentiment d'urgence". Celui-là même les ayant poussé à échanger avec Donald Trump par visioconférence en amont du sommet d’Anchorage, accentuant la pression diplomatique et multipliant les gestes de soutien envers le président ukrainien. "Pour éviter de se retrouver à la remorque d'une décision qu'ils n'auraient pas souhaité", conclut le chercheur.