Un père et son fils arrêtés: l'Ukraine arrête deux Chinois accusés d'espionnage militaire

Associated Press / Efrem Lukatsky

Le SBU "a arrêté à Kiev deux ressortissants de la République populaire de Chine qui tentaient de faire sortir illégalement vers la Chine des documents secrets relatifs aux missiles R-360 Neptune", a-t-il indiqué dans un communiqué.

C'est en tirant deux missiles Neptune que l'Ukraine avait détruit et coulé le croiseur russe "Moskva" en avril 2022, principal succès naval des forces ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe il y a plus de trois ans et demi.

Des voyages réguliers en Ukraine

Selon le SBU, les deux Chinois arrêtés sont "un ancien étudiant d'une université technique de Kiev, âgé de 24 ans" et son père, "qui résidait en permanence en Chine, mais se rendait régulièrement en Ukraine pour coordonner personnellement le travail de son fils".

Les services de sécurité ukrainiens affirment avoir "démasqué" le fils, qualifié d'"espion", "dès le début de ses activités et l'ont arrêté en flagrant délit alors qu'il recevait des documents secrets".

Des téléphones ont notamment été saisis lors de perquisitions, selon le SBU, qui précise que les deux suspects "encourent jusqu'à 15 ans de prison".

La Chine, allié diplomatique et économique de Moscou, n'a jamais dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine menée depuis 2022, ni appelé le Kremlin à retirer ses troupes.

Pékin plaide toutefois régulièrement pour l'arrêt des combats, tout en accusant les pays occidentaux d'alimenter le conflit en armant l'armée ukrainienne pour repousser les forces russes.

Début mai, le SBU ukrainien avait annoncé avoir arrêté deux espions hongrois présumés, autre signe de l'intérêt que suscite le complexe militaro-industriel ukrainien pour de nombreuses puissances en pleine guerre contre la Russie.