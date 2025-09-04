Un peu moins d'animaux recueillis cet été par la SPA, malgré un afflux de chatons

Le
04 Sep. 2025 à 06h30 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un chat dans une cage d'un refuge de la SPA, le 7 novembre 2024 à Genevilliers, dans les Hauts-de-Seine

La SPA a recueilli 7.628 animaux en juillet et août, en légère baisse par rapport à l'été précédent, malgré un afflux de chatons, souvent malades et nécessitant d'importants soins, au cours d'une saison qui a "cumulé des difficultés".

Au total, les 62 refuges et maisons SPA ont recueilli 7.628 animaux au cours des deux mois estivaux, un peu moins que les 7.951 qui avaient été recueillis durant l'été 2024, indique la Société protectrice des animaux, dans un communiqué publié jeudi.

"Fait marquant de l'été, il s'achève avec 2.256 animaux - essentiellement des chatons - pris en charge par les familles relais, maillon essentiel de la chaîne de sauvetage, soit une augmentation de plus de 14% par rapport à l'année précédente", précise la SPA.

Elle explique ainsi avoir fait face à une "explosion des portées de chatons, souvent très jeunes et malades, ce qui prolonge leur séjour en familles relais", soulignant qu'"ils sont encore très nombreux en refuges aujourd'hui".

Le niveau d'adoptions, néanmoins, est resté "presque équivalent à celui de l'été dernier: 6.989 animaux ont trouvé une nouvelle famille en juillet et août".

L'été a été particulièrement difficile pour la SPA, qui fait état de "facteurs aggravants en série", au cours d'une saison estivale qui a "cumulé des difficultés qui ont lourdement pesé sur les équipes et sur les capacités d'accueil des refuges".

A commencer par un "contexte économique et social tendu: inflation et incertitudes pesant sur les foyers, freinant les projets d'adoptions et rendant la prise en charge des animaux plus complexe".

Les réquisitions pour maltraitance ont également augmenté, tandis que les canicules et des épisodes d'incendie ont "bloqué des sites et diminué la fréquentation du public", précise la SPA.

Elle a par ailleurs fait face à des "épidémies de typhus dans certains refuges, paralysant temporairement l’accueil de nouveaux chats".

"Chaque été, nous anticipons une période critique, mais cette année encore, nous avons dû faire face à des tensions majeures: davantage de réquisitions, des arrivées en urgence et des besoins logistiques considérables, notamment pour les chatons", a commenté Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, cité dans le communiqué.

