Un rare séisme fait (légèrement) trembler New York

Un rare séisme de magnitude 4,8 a frappé vendredi tout près de New York, faisant légèrement trembler quelques secondes nombre de quartiers de la mégapole et interrompant notamment un Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza.

Le tremblement de terre s'est produit "à 14H23 GMT (10H23 locales) à 7 km au nord-est de la station de Whitehouse, dans le New Jersey", l'Etat frontalier de New York sur l'autre rive du fleuve Hudson, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS).

Le séisme a eu lieu à 5 km de profondeur, selon l'USGS.

Aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés dans l'immédiat.

La légère secousse a été ressentie dans nombre de quartiers des arrondissements de Manhattan et de Brooklyn, provoquant un déluge de messages sur les plateformes de réseaux sociaux.

Dominika Uniejewska, gérante de magasin à Lebanon, dans le New Jersey, épicentre du séisme, "dormai(t) et a été réveillée".

Fichier vidéo "Au départ, je ne comprenais pas ce qu'il se passait parce que j'ai jamais connu un séisme aussi fort", a-t-elle dit à l'AFP au téléphone.

"La maison tout entière a vraiment tremblé, le lit a tremblé, la maison faisait du bruit, très fort", a-t-elle témoigné.

Le président Joe Biden reste informé, selon sa porte-parole Karine Jean-Pierre et "la Maison Blanche est en contact avec des responsables fédéraux et locaux".

"JE VAIS BIEN"

"JE VAIS BIEN", a rassuré sur X (ancien Twitter), avec un brin d'humour, le compte officiel de l'emblématique gratte-ciel de l'Empire State Building.

Des New-Yorkais ont publié des photos de chaises de jardin renversées avec un message ironique: "Nous reconstruirons".

Mais les autorités ont appelé à la prudence. "Nous n'avons pas d'informations à ce stade relatives à des dégâts importants (mais) nous continuons d'évaluer la situation", a écrit sur X le porte-parole du maire de New York Eric Adams, Fabien Levy.

"En cas de réplique, mettez-vous à terre, protégez-vous la tête et le cou, sous un meuble, près d'un mur ou d'un seuil de porte", a prévenu le porte-parole, un message réitéré par la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul.

Au siège des Nations unies, les caméras filmant la réunion du Conseil de sécurité sur la crise humanitaire à Gaza se sont mises à trembler.

La représentante de l'ONG Save the Children, Janti Soeripto, a interrompu son discours décrivant la famine et les morts. "C'est un séisme?", a-t-elle demandé.

La réunion a été interrompue une seconde fois quand les téléphones de tous les participants se sont mis à sonner et vibrer en raison des alertes d'urgence automatiques envoyées par la municipalité.

Ces messages recommandent aux New-Yorkais de "rester" chez eux et de composer le 911 "s'ils sont blessés".

L'Agence américaine de l'aviation civile (FAA) a prévenu que des aéroports du nord-est des Etats-Unis pouvaient rencontrer des difficultés à la suite du séisme, mentionnant ceux de New York, du New Jersey, de Philadelphie (Pennsylvanie) et de Baltimore (Maryland). Mais l'aéroport de JFK, à New York, a indiqué sur X qu'il restait "ouvert et opérationnel" et que "les avions décollent et atterrissent à l'heure actuelle"

"Les tremblements de terre sont rares, mais pas impossibles le long de la côte Atlantique, une région appelée par les géologues "marge passive agressive" pour décrire cette zone ou se rencontrent la plaque Atlantique et celle de l'Amérique du Nord", selon l'USGS.

