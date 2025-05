Un soldat cambodgien tué dans un échange de tirs à la frontière avec l'armée thaïlandaise

Un soldat cambodgien, à droite, et un soldat thaïlandais montent la garde devant le temple khmer de Prasat, revendiqué par leur deux pays et situé dans la province cambodgienne d'Oddar Meanchey, près de leur frontière, le 26 mars 2025

Un soldat cambodgien a été tué au cours d'un échange de tirs avec l'armée thaïlandaise dans une zone frontalière que les deux pays se disputent, a indiqué mercredi le porte-parole des forces armées khmères.

"Un de nos soldats est mort durant les combats, et il y a eu quelques blessés, mais on n'a pas encore de chiffres détaillés", a déclaré Mao Phalla.

Le Cambodge et la Thaïlande s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière longue de plus de 800 kilomètres, défini en grande partie par des accords conclus durant l'occupation française de l'Indochine.

L'incident, qui a duré une dizaine de minutes, s'est produit mercredi vers 05H30 du matin (22h30 GMT mardi), a précisé l'armée thaïlandaise, dans la zone de Chong Bok (nord-est) qui borde à la fois le Cambodge et le Laos, d'après des médias locaux.

L'armée thaïlandaise, qui n'a déploré aucun blessé de son côté, a assuré que les Cambodgiens avaient ouvert le feu en premier, sans plus de détails. L'armée cambodgienne conteste cette version, et affirme le contraire.

"Les troupes thaïlandaises ont attaqué en premier une tranchée où l'armée cambodgienne stationne depuis longtemps, provoquant le décès d'un de nos soldats", a déclaré le ministère cambodgien de la Défense, dans un communiqué.

"Ces affrontements ne forment pas un choix que le Cambodge veut, et nous continuerons les discussions avec le ministère thaïlandais de la Défense pour trouver une solution commune qui puisse normaliser la situation", ont affirmé les autorités militaires.

En 2011, des affrontements autour du temple Preah Vihear, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et revendiqué par les deux pays, avaient fait au moins 28 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Deux ans plus tard, la Cour internationale de justice (CIJ) a adjugé au Cambodge la souveraineté sur une zone de 4,6 km en contrebas du temple.

En février dernier, Bangkok a protesté auprès de Phnom Penh après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo de femmes entonnant une chanson patriotique khmère devant un autre temple contesté, Prasat Ta Muen Thom.

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet s'était alors engagé à trouver une solution "pacifique" à ces problèmes. Il a reçu à Phnom Penh, fin avril, son homologue thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra. Les deux dirigeants se sont entendus pour renforcer la coopération entre leurs pays, notamment sur le plan militaire.

burs-sjc-ah/dsa