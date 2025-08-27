Un tireur tue deux écoliers et en blesse 14 autres dans une église à Minneapolis

La police et les services de secours sont présents sur la scène d’une attaque par armes à feu à l’Eglise de l’Annonciation et Ecole catholique de Minneapolis, dans l’Etat américain du Minnesota, le 27 août 2025

Un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école catholique, dans le nord des Etats-Unis, tuant deux enfants et en blessant 14 autres parmi les élèves rassemblés pour la messe.

Le suspect de 23 ans a agi seul, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis. Il était porteur de trois armes à feu et s'est suicidé sur place, a-t-il précisé.

De l'extérieur, il a tiré à travers les vitraux et semé l'effroi parmi des dizaines d'écoliers qui assistaient à une messe, deux jours après la rentrée des classes.

Selon les enquêteurs, il a fait feu à des dizaines de reprises en utilisant deux fusils et un pistolet. Des armes acquises "légalement", selon la police.

"Le premier coup, je me suis dit: +C'est quoi ça?+", a raconté un élève de 10 ans à la chaîne CBS. "Puis j'en ai entendu un autre. Je me suis jeté sous le banc et j'ai couvert ma tête". L'un de ses camarades, a-t-il poursuivi, l'a "sauvé" en s'allongeant sur lui. Et il "a été touché".

Les deux enfants morts avaient 8 et 10 ans.

Fichier vidéo Les victimes blessées par balle, 14 enfants âgés de 6 à 15 ans et trois paroissiens de plus de 80 ans, devraient survivre à leurs blessures, selon Brian O'Hara.

La police fédérale américaine, le FBI, a ouvert une enquête pour "acte de terrorisme intérieur" et "crime motivé par la haine anticatholiques", a annoncé Kash Patel, patron de cette agence.

Le pape Léon XIV s'est dit "attristé" et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

Des images en direct ont montré des parents paniqués venant chercher leurs enfants dans un imposant déploiement policier.

Manifeste

Policiers à Minneapolis, Minnesota, le 27 août 2025 AFP

"Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il faut faire preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible", a dit Brian O'Hara.

Le tireur avait préparé un manifeste qui devait être diffusé ultérieurement sur YouTube et la police l'en a "retiré".

Cet ancien élève de l'établissement a été identifié comme étant "Robin Westman, un homme né sous le nom de Robert Westman", selon Kash Patel.

Des documents judiciaires de 2019-2020, consultés par l'AFP, font état d'un changement de prénom, de Robert à Robin, de cette personne née de sexe masculin mais s'identifiant comme une femme.

"Nous avons la confirmation que le tireur était un homme qui se disait transgenre", a quant à elle écrit Kristi Noem, la ministre de la Sécurité intérieure, évoquant un "monstre taré". L'administration Trump mène depuis des mois une offensive contre les politiques favorables aux personnes transgenres.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a de son côté condamné les attaques contre les personnes transgenres et l'instrumentalisation par l'extrême droite américaine de la tuerie.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Donald Trump a déclaré mercredi avoir été "pleinement informé" de la "tragique" attaque. Il a ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu'au 31 août sur les bâtiments fédéraux.

Cette année, au moins 287 tueries de masse, définies comme faisant au moins quatre morts ou blessés, ont eu lieu aux Etats-Unis, selon l'ONG Gun Violence Archive.

En 2024, au moins 16.700 personnes, sans compter les suicides, avaient été tuées par arme à feu.