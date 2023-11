Un troisième débat tendu entre républicains, Trump tente de voler la vedette

La guerre entre Israël et le Hamas, l'avortement, l'économie... Cinq candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi lors d'un nouveau débat télévisé tendu, réservant toutefois des piques acides à Donald Trump, grand favori des primaires et grand absent de la soirée.

"Quiconque va passer la prochaine année et demie à essayer d'éviter la prison et les tribunaux ne peut pas diriger ce parti ou ce pays", a lancé l'ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie, à propos de l'ancien président, cerné par les enquêtes.

Suivant la même stratégie que lors des deux premiers débats, le milliardaire a choisi de snober ce rendez-vous en raison, selon lui, de sa très large avance chez les républicains dans les enquêtes d'opinion.

Le débat, organisé à Miami, est pourtant une étape importante de la longue route vers la Maison Blanche: les candidats républicains à l'élection de 2024 s'affronteront lors d'une série de primaires à partir du 15 janvier prochain.

"Assez" de perdre

Donald Trump, lors d'un meeting de campagne en Floride, le 8 novembre 2023 AFP

Le vainqueur de ces scrutins sera opposé au candidat démocrate, très probablement Joe Biden, à la présidentielle de novembre prochain.

Après des sondages désastreux publiés au cours du week-end, le président s'est donné un peu d'air grâce aux résultats des différents scrutins locaux mardi, largement favorables aux démocrates même dans des Etats traditionnellement conservateurs.

Comme dans l'Ohio, où les électeurs ont ainsi choisi d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution de l'Etat, un nouveau signe de l'importance de la question pour le scrutin présidentiel de l'an prochain.

Les candidats républicains se sont écharpés lors du débat sur la meilleure marche à suivre sur ce dossier politiquement explosif. Plusieurs d'entre eux ont imputé directement leurs échecs dans les urnes à Donald Trump.

"J'en ai assez que les républicains perdent", a critiqué le gouverneur de Floride Ron DeSantis, actuellement deuxième dans les sondages.

"Dire à Israël quoi faire"

Contrairement aux deux précédents rendez-vous télévisés, les cinq candidats -- quatre hommes et une femme -- se sont surtout longuement attardés sur les questions de politique étrangère. A commencer par la guerre entre Israël et le Hamas, tous les prétendants républicains affichant un soutien inconditionnel à leur allié historique.

Le troisième débat républicain pour la présidentielle américaine, à Miami, le 8 novembre 2023 AFP

"La dernière chose que nous devrions faire, c'est dire à Israël quoi faire", a estimé l'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, troisième dans les sondages.

Le Parti républicain avait d'ailleurs choisi d'organiser cette émission en partenariat avec la très influente association conservatrice juive, la Republican Jewish Coalition.

Les candidats ont toutefois affiché leurs désaccords sur la guerre en Ukraine, Washington étant le fournisseur le plus important d'aide militaire à Kiev. Certains d'entre eux ont appelé à couper purement et simplement le robinet à l'Ukraine.

"L'Ukraine n'est pas un parangon de démocratie", a critiqué l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, qualifiant le président Volodymyr Zelensky de "nazi". Ce trentenaire, novice en politique, aime se présenter en "Trump 2.0".

"Incompétent"

Scores dans les sondages américains des principaux candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle 2024, dates des annonces d'inculpation de Donald Trump dans les principales affaires le visant AFP/Archives

Le "Trump 1.0", l'ancien président, écrase lui la course chez les républicains, caracolant autour de 58% dans les intentions de vote, malgré ses quatre inculpations.

Il s'appuie sur une base qui lui reste très largement fidèle et qui le soutient jusqu'ici dans ses démêlés avec la justice.

Volontiers provocateur, le septuagénaire a décidé d'organiser lui-même la contre-programmation au débat républicain qu'il boycotte en Floride.

Des partisans de Donald Trump, en Floride, le 8 novembre 2023 AFP

Il a tenu au même moment un grand meeting de campagne dans une ville voisine de Miami, à 18 kilomètres seulement du plateau de NBC où était organisée l'émission. Un pied de nez complètement délibéré aux cinq républicains participant au débat.

Entouré de sa marée de casquettes rouges criant "USA!","USA!", l'ancien homme d'affaires n'a évoqué que rapidement le sort de ses rivaux républicains, préférant se projeter déjà dans un possible duel avec le président Joe Biden, octogénaire.

"Son problème n'est pas son âge, ils font que de dire ça", a jugé le républicain. "Son problème est qu'il est complètement incompétent", a-t-il tancé.