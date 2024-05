Une alpiniste népalaise bat le record féminin de l'ascension la plus rapide de l'Everest

L'alpiniste népalaise Phunjo Lama a atteint jeudi le sommet de l'Everest en 14 heures et 31 minutes, battant le record de l'ascension de l'Everest la plus rapide par une femme, a indiqué un responsable du tourisme népalais.

"Elle est partie à 15H52 le 22 mai et a atteint le sommet à 6H23 le 23 mai", a déclaré à l'AFP Khim Lal Gautam, chef du bureau local du tourisme au camp de base.

Phunjo Lama, qui est âgée d'une trentaine d'années, a battu de 11 heures le record précédent, qui datait de 2021. Elle a ainsi battu son propre record.

Au début du mois, alors qu'elle était encore au camp de base de l'Everest, elle a déclaré dans un message sur Facebook qu'elle était "sûre à 100%" d'atteindre le sommet de "la Déesse Mère" culminant à 8.849 mètres.

En 2018, Phunjo Lama avait battu le record de l'ascension la plus rapide par une femme en grimpant au sommet de l'Everest en 39 heures et six minutes.

Ce record avait ensuite été battu en 2021 par Ada Tsang Yin-hung, originaire de Hong Kong, qui avait atteint le sommet en 25 heures et 50 minutes.

L'alpiniste népalais Lhakpa Gelu Sherpa détient le record de l'ascension la plus rapide de l'Everest par un homme, après avoir atteint le sommet en 10 heures et 56 minutes en 2003.

"Source d'inspiration"

Phunjo Lama est guide de montagne et pratique le sauvetage à élingue en hélicoptère - opération consistant à sortir de l'appareil en vol, en étant arrimé à un long filin doté d'une élingue pour porter secours à des blessés et les remonter quand le terrain est trop dangereux ou impraticable pour qu'un hélicoptère puisse s'approcher ou atterrir.

L'alpiniste népalaise Phunjo Lama au camp de base de l'Everest, le 24 avril 2018 AFP/Archives

Elle a escaladé certains des plus hauts sommets du monde, notamment le Manaslu et le Cho Oyu.

"Elle est très courageuse et déterminée (...) et s'est entraînée dur pour atteindre son sommet", a déclaré Maya Sherpa, une autre alpiniste. "Son record est une source d'inspiration pour les alpinistes népalaises".

Elle a accompli son exploit au moment où la mort de l'alpiniste kényan Joshua Cheruiyot Kirui a été annoncée. Le contact avec l'alpiniste de 40 ans et son guide népalais Nawang Sherpa, 44 ans, porté disparu, a été perdu mercredi matin dans l'Everest.

Ce décès est le sixième de cette saison d'alpinisme au Népal et le troisième dans l'Everest.

Des recherches se poursuivent parallèlement pour retrouver l'alpiniste britannique Daniel Paul Paterson, 40 ans, et son guide Pas Tenji Sherpa, 21 ans, disparus mardi matin à environ 8.750 mètres d'altitude en redescendant de la cime de l'Everest, dans l'effondrement d'une corniche.

Lundi, l'alpiniste roumain, Gabriel Viorel Tabara, a été retrouvé mort dans sa tente sur Lhotse, quatrième plus haute montagne du monde.

La semaine dernière, deux alpinistes mongols, disparus après avoir atteint la cime de l'Everest, ont été retrouvés morts.

Auparavant, un Français et un Népalais étaient morts sur le Makalu, le cinquième plus haut sommet du monde.

18 morts en 2023

Environ 500 alpinistes étrangers et népalais ont atteint le sommet de l'Everest depuis avril, quand commence la saison d'ascension qui dure jusqu'au début juin.

Des tentes d'alpinistes au camp de base de l'Everest, le 18 avril 2024 au Népal AFP/Archives

Au printemps, quand les températures sont clémentes et les vents généralement plus faibles, des centaines d'alpinistes affluent au Népal, qui abrite huit des 14 plus hauts sommets du monde.

Des sherpas ultra expérimentés sont les premiers, chaque année, à atteindre le sommet de l'Everest, en ouvrant un circuit sûr.

L'industrie de l'alpinisme népalaise, pesant aujourd'hui plusieurs millions de dollars, repose sur l'expérience des sherpas, ces montagnards népalais servant de guides. Ils paient un lourd tribut pour accompagner les grimpeurs étrangers chaque année. Un tiers des morts dans l'Everest sont des guides népalais.

Le Népal a délivré cette année plus de 900 permis d'ascension de ses montagnes - dont 419 pour l'Everest - à des alpinistes étrangers qui, pour la plupart, grimpent accompagnés d'un guide népalais.

En 2023, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, année qui fut marquée par un nombre record de 18 morts.