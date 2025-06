Une Britannique finit une course record à travers l'Australie

L'ex-footballeuse britannique Fran Hurndall entourée de supporteurs après avoir bouclé une course de charité de 3.800 kilomètres à travers l'Australie, le 29 juin 2025 à Sydney

L'ancienne footballeuse britannique Fran Hurndall a terminé dimanche une course de charité de 3.800 kilomètres à travers l'Australie, réalisant ainsi le temps le plus rapide jamais enregistré pour une femme.

Avec pour objectif de collecter des fonds pour les victimes de violences domestiques, Mme Hurndall a parcouru la distance entre Perth et Sydney en 60 jours, selon son équipe, malgré une blessure au tendon d'Achille et des ampoules infectées.

"La course a été un véritable parcours du combattant et la lutte physique et mentale ont été incroyables", a déclaré la jeune femme de 33 ans dans un communiqué.

"Ce que j'ai dû endurer n'est absolument rien comparé à la lutte de ces femmes qui vivent chaque jour sous la menace de la violence domestique".

Fran Hurndall a terminé 17 jours plus tôt que le précédent record féminin revendiqué en 2023, a déclaré une porte-parole de l'équipe, ajoutant qu'elle avait l'intention de déposer son exploit auprès du Guinness des records.