Une caravane de solidarité avec Gaza, partie de Tunisie, a atteint Tripoli

Des centaines de militants pro-Palestiniens mobilisés dans un convoi terrestre parti de Tunisie ont atteint mercredi 11 juin Tripoli en Libye, poursuivant leur route vers l'Egypte avec l'objectif d'atteindre Gaza et de "briser le blocus" du territoire palestinien.

La caravane Soumoud ("résistance" en arabe), formée d'une dizaine d'autocars et d'une centaine de voitures, a passé sans encombres la frontière entre Tunisie et Libye mardi 10 juin, et a été accueillie par une foule enthousiaste dans la capitale libyenne.

Le convoi espère parcourir l'est de la Libye, contrôlé par les forces du puissant maréchal Khalifa Haftar rival du gouvernement basé à Tripoli, avant d'entrer en Egypte dont les autorités n'ont pas encore délivré de laissez-passer.

Dans la capitale, une partie du convoi s'est rendue, sous escorte policière, sur l'emblématique Place des Martyrs. Le Premier ministre du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, a salué l'accueil "chaleureux et solidaire" que lui ont réservé les Libyens.

C'est un exemple supplémentaire de l'engagement et de la générosité du peuple libyen en faveur de la population de Gaza assiégée et attaquée.

Le Premier ministre du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah.

"Les larmes du peuple libyen s'unissent à celles de la caravane", a lancé Souhir Salem Al-Qatif, venue accueillir la caravane, qui espère que "le convoi atteindra son objectif".

"Je me sens non pas en Libye mais à Gaza, unie à mes frères Palestiniens", a-t-elle ajouté.

"Cette visite nous apporte une grande joie", s'est réjoui Alaa Abdel Razzaq Sheniba, un ingénieur de 45 ans, "heureux de cette initiative".

Acte symbolique de soutien

La caravane Soumoud, à laquelle se sont déjà joints des Algériens, des Mauritaniens et des Marocains, ne transporte pas d'aide humanitaire.

Elle se veut un "acte symbolique" de soutien à Gaza, décrit par les Nations unies comme "l'endroit le plus affamé au monde", a expliqué l'activiste Jawaher Channa, porte-parole de la coalition tunisienne organisatrice.

Après 20 mois de guerre, Israël fait face à une pression internationale croissante pour autoriser davantage d'aide à Gaza afin de pallier les pénuries généralisées de nourriture et produits de première nécessité.

La caravane Soumoud est partie de Tunis le jour où la marine israélienne a intercepté le Madleen, un bateau transportant de l'aide humanitaire pour Gaza. Il tentait de rallier le territoire avec à son bord des militants des droits humains comme la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan.

En attente d'une autorisation égyptienne

Les activistes de la caravane Soumoud espèrent atteindre l'Egypte en fin de semaine. Selon Ghassen Henchiri, un porte-parole du convoi, des négociations sont en cours avec Le Caire pour obtenir des autorisations d'entrée (les Tunisiens nécessitant par exemple un visa). "Mais pour le moment nous n'avons pas reçu de réponse officielle", a-t-il dit à des médias locaux.



Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a pressé les autorités égyptiennes de bloquer le convoi. "J'attends des autorités égyptiennes qu'elles empêchent l'arrivée de manifestants jihadistes à la frontière israélo-égyptienne et qu'elles ne les autorisent pas à se livrer à des provocations ou à tenter d'entrer dans la bande de Gaza, un acte qui mettrait en péril la sécurité des soldats (israéliens) et qui ne sera pas autorisé", a-t-il indiqué dans un communiqué.

L'Égypte a souligné "l'importance des pressions sur Israël pour lever le siège de Gaza" tout en affirmant que toute action de délégation étrangère pro-palestinienne sur son territoire devait obtenir une "autorisation préalable".