"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés à soutenir militairement l’Ukraine en cas d'un hypothétique cessez-le-feu avec la Russie. Moscou a une nouvelle fois rejeté toute garantie occidentale et prévenu que toute force étrangère sur le sol ukrainien serait une "cible légitime". Donald Trump, de son côté, prépare un nouvel entretien avec Vladimir Poutine, tout en réduisant l’aide américaine en Europe de l’Est.

De gauche à droite : le Premier ministre belge Bart De Wever, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre polonais Donald Tusk, le président finlandais Alexander Stubb, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron s’expriment lors d’un sommet sur l’Ukraine au palais de l’Élysée, à Paris, en France, le jeudi 4 septembre 2025.

Des garanties de sécurité apportées à l'Ukraine et une menace immédiate de Moscou. La Coalition des volontaires, co-dirigée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, s'est "formellement engagée" ce jeudi 4 septembre à "déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs".

En vertu de ces plans, “le jour où le conflit s'arrête, les garanties de sécurité se déploient”, a expliqué Emmanuel Macron, que ce soit via un “cessez-le-feu”, un “armistice” ou un “traité de paix”. Il ne s'agit donc pas “de mener quelque guerre contre la Russie” mais de la dissuader d'attaquer à nouveau l'Ukraine à l'avenir. Les membres de la coalition ont cependant refusé de donner le détail et de préciser les contributions pays par pays.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dit avoir évoqué, avec son homologue américain Donald Trump, notamment l'adoption de nouvelles sanctions contre Moscou et la protection du ciel ukrainien contre les attaques russes, au cours d'une conversation téléphonique.

Washington au centre des attentes

Emmanuel Macron a assuré que l'Allemagne, l'Italie et la Pologne étaient des “contributeurs importants” parmi les 26. Ces trois poids lourds européens avaient émis des réserves sur un engagement, qu'ils lient notamment à un “filet de sécurité” robuste de Washington.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a répété que Rome n'enverrait pas de troupes en Ukraine. L'Allemagne entend, quant à elle, plutôt participer au renforcement de la défense antiaérienne de l'Ukraine et à l'équipement de ses forces terrestres.

Le soutien ou "backstop" américain était l'enjeu d'une visioconférence avec Donald Trump dans la foulée du sommet. Aucune annonce n’a suivi. Zelensky a insisté : "Nous comptons sur le 'backstop' des États-Unis." Emmanuel Macron a assuré que ce soutien américain serait finalisé “dans les prochains jours”.

Le veto russe et les menaces de Poutine

Mais le Kremlin a mis son veto à toute garantie militaire occidentale. "Les contingents militaires européens et américains peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l'Ukraine? Absolument pas", a affirmé Dmitri Peskov, ajoutant que la Russie devait aussi bénéficier de garanties.

Vendredi, Vladimir Poutine a durci le ton: "Si des forces, quelles qu’elles soient, y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu’elles seront des cibles légitimes", a-t-il averti lors du Forum économique de l’Est à Vladivostok.

Le président russe a toutefois ajouté qu’en cas d’accord de paix durable, il ne voyait "pas de sens" à la présence de forces étrangères, assurant que "la Russie respecterait pleinement les futures garanties de sécurité pour l’Ukraine".

Washington revoit son aide militaire

Parallèlement, Washington prévoit de mettre fin à son aide militaire de longue date aux pays européens proches de la Russie, poussant le continent à prendre davantage en charge sa défense.

Cette aide, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, concernait des programmes de formation et d’équipement des armées d’Europe de l’Est. La Maison Blanche a indiqué que la mesure avait été “coordonnée avec les pays européens”, conformément à un décret signé par Donald Trump en janvier.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain s’est rapproché de Vladimir Poutine, tout en suspendant à plusieurs reprises l’aide militaire américaine à Kiev.

Donald Trump veut parler à Vladimir Poutine

Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec le président russe Vladimir Poutine, après avoir consulté Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

“Oui, je lui parlerai”, a-t-il confirmé, en marge d’un dîner avec les patrons de la tech. Le Kremlin a indiqué qu’un tel entretien pourrait être organisé rapidement.

Donald Trump et Vladimir Poutine s’étaient déjà rencontrés le 15 août en Alaska, un sommet qui avait mis fin à l’isolement diplomatique du président russe mais n’avait pas débouché sur un cessez-le-feu.