"Une des attaques les plus graves": Israël accusé d'une frappe de drones contre des Casques bleus au Liban

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a dénoncé ce mercredi 3 septembre une "grave attaque" de drones israéliens contre des Casques bleus. Pour le moment, Israël n'a pas réagi à cette déclaration et aucun bilan n'a été communiqué.

Illustration. Des soldats de la paix de l'ONU patrouillent du côté libanais de la frontière libano-israélienne, dans le village méridional de Kfar Kila, avec la ville israélienne de Metula en arrière-plan, au Liban, le lundi 9 octobre 2023.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a fait état mercredi de l'une des attaques israéliennes "les plus graves" contre son personnel depuis le cessez-le-feu ayant mis fin en novembre à la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Selon la Finul, "une grenade est tombée à moins de 20 mètres et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l'ONU".

Hier matin, des drones de l'armée israélienne ont largué quatre grenades à proximité de Casques bleus de la Finul, qui dégageaient des barrages routiers entravant l'accès à une position de l'ONU proche de la Ligne bleue, la ligne de démarcation fixée par l'ONU entre Israël et le Liban. Communiqué de la mission de l'ONU

"Il s'agit de l'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la Finul" depuis novembre, a-t-elle ajouté, sans faire état de blessés. La Finul affirme que "l'armée israélienne avait été informée à l'avance des travaux de dégagement" qu'elle effectuait dans la zone, et ajoute que "les opérations ont été suspendues après l'incident".

"Violation grave"

La mission, qui fait tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978, a également dénoncé "une violation grave de la résolution 1701 (qui a servi de base à l'accord de cessez-le-feu, ndlr) ainsi que du droit international".



Des Casques bleus français de l'ONU patrouillent à la frontière libano-israélienne dans le village de Houla, au sud du Liban, le mercredi 20 août 2025. @AP Photo/Hussein Malla

La France a condamné "avec fermeté" l'attaque israélienne contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban, soulignant que la protection des Casques bleus devait être assurée.

Paris "rappelle que la protection des Casques bleus ainsi que la sécurité des personnels, des biens et des locaux des Nations Unies doivent être assurées, conformément au droit international et à la résolution 1701". "La Finul doit pouvoir pleinement mettre en œuvre son mandat et exercer sa liberté de mouvement", a affirmé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de prolonger une dernière fois le mandat de la Finul et, sous pression des États-Unis et d'Israël, de programmer son retrait en 2027.

Un cessez-le-feu conclu sous médiation américaine, a mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte, au terme duquel le mouvement libanais est sorti fortement affaibli.

Cet accord prévoit que seules l'armée libanaise et la force de paix de l'ONU soient déployées dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, y excluant la présence à la fois du Hezbollah et de l'armée israélienne. Mais celle-ci continue de maintenir des troupes dans cinq positions frontalières jugées stratégiques dans le sud du Liban et mène régulièrement des frappes principalement contre des sites et des cadres du Hezbollah.

