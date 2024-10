Une enquête pour homicide involontaire ouverte après des suicides à La Poste

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire aggravé après deux suicides et une tentative de suicide d'employés de La Poste dans le Rhône, en 2017 et 2018

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire aggravé après deux suicides et une tentative de suicide d'employés de La Poste dans le Rhône, en 2017 et 2018, a déclaré vendredi le parquet de Lyon.

Un juge d'instruction supervise des investigations pour "homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, blessures involontaires dans le cadre du travail, harcèlement moral au travail et mise en danger de la vie d'autrui", a précisé le parquet à l'AFP, confirmant une information de Mediapart.

"Aucune mise en examen n'est intervenue à ce stade", a-t-il précisé.

Selon Mediapart, l'inspection du travail a effectué un signalement auprès de la justice après les suicides d'un postier et d'une postière ainsi que la tentative de suicide d'un postier en l'espace de onze semaines entre fin 2017 et 2018.

Les trois étaient employés sur la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Corbas, dans la métropole de Lyon, alors en pleine réorganisation, et se trouvaient en arrêt maladie au moment des faits, précise le site d'investigation.

Le site de Corbas entamait sa deuxième réorganisation des tournées de distribution du courrier en seulement deux ans, et ces refontes avaient eu des conséquences directes sur les conditions de travail et de santé des employés, selon une expertise indépendante du cabinet Secafi, datée de 2019 et que Mediapart s'est procurée.

L'inspection du travail avait quant à elle qualifié de "pathogène" le contexte sur la plateforme, et vu dans l'absence de réaction de l'entreprise une possible "mise en danger d'autrui", selon Mediapart.

"Stress intense"

Une employée du site âgée de 30 ans s'est suicidée en décembre 2017 et un employé en fin de carrière a fait de même en mars 2018. Fin 2017, un de leurs collègues, lui aussi en fin de carrière, était parti à pied et sans téléphone en direction de l'océan, à des centaines de kilomètres de chez lui, dans le but de mettre fin à ses jours, selon le média en ligne.

Il avait été retrouvé dans une forêt de Corrèze, où il vivait isolé, avec des gelures aux deux pieds qui avaient conduit à une double amputation, selon un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en 2022, qui avait débouté une demande du postier de "reconnaissance de l'imputabilité au service de son épuisement professionnel et de sa tentative de suicide".

Les réorganisations à La Poste se poursuivent dans le Rhône. Cette semaine, des députés et élus lyonnais ont interpellé le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian au sujet de la fermeture programmée de trois bureaux de poste dans l'agglomération de Lyon.

"L'instabilité liée aux réorganisations et les diminutions de personnels au sein des agences du groupe La Poste sont source d'un stress intense pour les salariés et salariées et d'une dégradation globale des conditions de travail notée par les syndicats", écrivent-ils dans leur courrier commun.