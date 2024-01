Une grande partie nord de la France se prépare à la neige et au verglas

Un tiers nord de la France sera concerné par de la neige et du verglas à partir de la nuit de mardi à mercredi et 38 départements basculeront mercredi en vigilance orange, un épisode de froid rendu plus rare par le changement climatique.

Dès mardi soir, 14 départements allant du Haut-Rhin à La Manche seront en vigilance orange neige-verglas, selon le bulletin de 16H00 de Météo-France. Leur nombre augmentera fortement à partir de minuit pour atteindre 38 départements en vigilance orange pluie-inondation et neige-verglas.

Ceci pourrait conduire à la présence de pluies verglaçantes sur une ligne allant de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté, précise l'institut météorologique.

Il devrait neiger dans le Nord-Pas-de-Calais. La Région a décidé la suspension "totale" de la circulation des transports scolaires et interurbains mercredi, avec des reprises partielles jeudi "en fonction de l’évolution des conditions météorologiques". Dans les écoles, un accueil minimum sera assuré pour les familles qui ne peuvent pas garder leurs enfants.

En Normandie, la région a annoncé "suspendre l’ensemble des services scolaires et lignes commerciales du réseau NOMAD", mercredi.

Dans l’Eure-et-Loir et le Loiret, les transports scolaires sont également suspendus mercredi, a fait savoir la région Centre-Val de Loire.

"Pour l’Île-de-France, de la neige est attendue, vite remplacée par de la pluie. Avec les températures froides, des pluies verglaçantes sont à craindre à partir de 22 h", précise Météo-France.

La préfecture de police de Paris a activé le niveau 3 du plan neige verglas.

Pendant la journée de mercredi, il pleuvra de la Bretagne au Grand Est, avec "des pluies verglaçantes ou des chutes de neige parfois conséquentes (...) attendues", poursuit Météo-France.

Les cumuls de neige pourraient atteindre "localement 10 à 20 centimètres sur la Haute-Normandie/Picardie/Sud du Nord-Pas-de-Calais".

Cet épisode neigeux devrait prendre fin progressivement jeudi.

Dernière vague de froid en 2018

Dans le passé, "le dernier épisode récent de neige en plaine généralisé sur la moitié nord du pays, c'est décembre 2010", a indiqué Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France. En février 2018, un épisode plus localisé avait engendré "de fortes chutes de neige de la région Centre au Bassin parisien, avec parfois plus de 10 centimètres" localement, a-t-il ajouté.

Un autre "épisode majeur de neige en plaine" a eu lieu en mars 2013, là aussi plus localisé, "notamment sur la Normandie", a rappelé M. Sorel.

Dans les massifs montagneux, "l'enneigement est très disparate", a-t-il ajouté. "Les Alpes du Nord ont un enneigement excédentaire à toute altitude (...) Sur le sud des Alpes, l'enneigement est extrêmement déficitaire, tout comme sur les Pyrénées et sur la Corse", a-t-il précisé.

Les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique qui en diminuent la probabilité, la durée et l'intensité, selon les climatologues.

En France, "le mois de décembre a été très doux par rapport aux normales (...) et puis ce mois de janvier a commencé par une petite période froide", a souligné M. Sorel.

"Nous sommes actuellement dans une période un peu plus froide que les normales, sans pour autant être dans ce qu'on appelle une vague de froid au sens météorologique", qui correspond à des températures moyennes plus froides et sur plusieurs jours.

En France, "la dernière vague de froid remonte à février 2018 et la dernière vague de froid majeure (...) à février 2012", a rappelé M. Sorel. "On a moins de nombre de jours de neige en plaine. Mais on a aussi moins de quantité".