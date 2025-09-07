Une "Lune de sang" observée durant une éclipse totale de Lune

Les passionnés d'astronomie ont pu observer dimanche une Lune de sang, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale, observable surtout en Asie mais aussi à la marge en Europe et en Afrique.

Ce phénomène qui teinte de rouge le satellite de la Terre, se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre, et que la Lune est dans sa phase pleine.

C'est en particulier en Chine et Inde que les spectateurs étaient les mieux placés pour y assister, tout comme les habitants de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest australien.

L'éclipse totale de Lune a duré de 17H30 à 18H52 GMT.

Les passionnés d'Europe et d'Afrique ont également eu la chance d'apercevoir brièvement une éclipse partielle au moment où la Lune s'élevait en début de soirée.

La Lune devient rouge car l'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et elle perd peu à peu son éclat blanc.

Les seuls rayons du soleil qui l'atteignent sont "réfléchis et dispersés à travers l'atmosphère terrestre", a expliqué Ryan Milligan, astrophysicien à l'Université de Belfast.

Or les longueurs d'onde bleues de la lumière sont plus courtes que celles du rouge, et elles sont donc plus aisément dispersées lorsqu'elle traversent l'atmosphère terrestre.

"C'est ce qui donne à la Lune sa teinte rouge, cette couleur de sang", a précisé le scientifique.

Alors que des lunettes spéciales sont nécessaires pour observer les éclipses solaires, il suffit d'une météo favorable avec un ciel clair et d'être au bon endroit pour assister aux éclipses lunaires.

Cette éclipse lunaire totale, la deuxième de l'année après celle observée en mars, est le prélude à la grande éclipse solaire attendue l'année prochaine le 12 août 2026.

Cette éclipse totale du Soleil, la première en Europe depuis 2006, sera entièrement visible en Espagne et en Islande, et partiellement dans d'autres pays.