Une migrante meurt en tentant de gagner l'Angleterre par la mer

Le
12 Aoû. 2025 à 10h23 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des migrants courent sur la plage pour tenter d'embarquer à bord d'un "taxi-boat" pour traverser la Manche, le 11 août 2025 à Gravelines, dans le Nord

AFP
Sameer Al-DOUMY
Une femme migrante est morte dans la nuit de lundi à mardi sur le littoral du département du Nord, lors d'une tentative de traversée clandestine de la frontière franco-britannique, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

Selon la préfecture du Nord, ce drame est survenu lors d'une tentative de traversée maritime en "taxi-boat", du nom des semi-rigides de quelques mètres de long qui arrivent par la mer pour récupérer les migrants, donnant lieu à des départs particulièrement périlleux, et régulièrement meurtriers.

Elle est décédée malgré "trois tentatives de réanimation, par les polices nationale et municipale puis par les pompiers", selon la préfecture, qui n'était pas en mesure de préciser son âge et sa nationalité.

Selon l'association d'aide aux migrants Utopia 56, qui a réagi sur X, il s'agissait d'une femme d'une trentaine d'années, "morte sur la plage de Malo, à Dunkerque" alors qu'elle "tentait de monter à bord d'une embarcation".

Il s'agit de la 19e personne migrante à décéder en mer depuis le début de l'année lors de tentatives de rejoindre l'Angleterre par bateau, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles.

Malgré l'entrée en vigueur la semaine dernière d'un accord migratoire franco-britannique se voulant dissuasif pour les traversées clandestines de la Manche et de la mer du Nord, de nombreux migrants tentent leur chance cet été, au profit d'une météo jugée favorable.

Londres a annoncé jeudi avoir placé en détention, dans le cadre de cet accord, de premiers migrants arrivés sur ses côtes à bord de "small boats".

Dans le même temps, entre mercredi et dimanche, plus de 1.000 personnes ont rejoint le Royaume-Uni par "small boats", selon les données du ministère britannique de l'Intérieur.

