Une nouvelle vague de chaleur débute en France, jusqu'à 41°c attendus ce weekend

Un homme s'abrite du soleil à l'ombre d'un arbre sur une rive du lac du Bourget, au Bourget-du-Lac, en Savoie le 8 août 2025

Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule", avant de s'étendre à 17 départements samedi, et des températures qui pourront atteindre 41°C dimanche.

Le pic de chaleur est attendu en début de semaine prochaine sur une large partie du pays, après un weekend marqué par des températures comprises entre 34°C et 40°C dans le sud, pouvant atteindre les 41°C selon Météo-France.

"Les très fortes températures devraient s'intensifier en début de semaine prochaine", avec les journées les plus chaudes prévues lundi et mardi, avant de se maintenir au moins jusqu'en seconde partie de semaine, précise vendredi le service météorologique.

Fichier vidéo Depuis midi vendredi, Météo-France a placé en vigilance orange canicule le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot. Samedi midi, la vigilance s'étendra à la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie.

Après une première vague de chaleur étouffante du 19 juin au 4 juillet, cet épisode constitue la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947, selon Météo-France.

"Se protéger"

A Lyon, métropole française la plus souvent placée en vigilance canicule, les habitants se préparent à cette nouvelle flambée de températures qui devraient frôler les 40°C ce weekend.

Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule" AFP/Archives

Installée sous une ombrière de la place Bellecour, Séléna - elle n'a pas voulu donner son nom -, 22 ans, fait sa pause: "J'essaie de me protéger du soleil". Face aux chaleurs, cette employée du réseau de transports TCL va souvent "squatter" le lac d'Annecy, à 150 km, en Haute-Savoie, département également placé en vigilance orange à partir de samedi.

Travailler sous la chaleur, Afi Bombakar, serveur, y est "habitué". "On n'a pas le choix, on est là pour travailler", explique le trentenaire en essuyant les tables d'une terrasse.

Même constat pour Sophie, 29 ans, recruteuse de donateurs pour Médecins du Monde, un travail dans la rue "fait pour les vaillants" surtout lors des "températures extrêmes".

Habitant Lyon, elle a dû installer une climatisation à domicile, une "obligation" pour garder en vie son "chat malade", malgré ses réserves écologiques.

Fichier vidéo D'autres optent pour les mini-ventilateurs, produits stars de l'été en rupture de stock dans certaines boutiques depuis la première vague de chaleur.

Sécheresse et incendies

Météo-France a également alerté sur un danger "élevé" de feux de forêt sur le pourtour méditerranéen, alors que l'incendie d'une ampleur exceptionnelle dans l'Aude a été fixé jeudi soir après avoir parcouru 17.000 hectares de végétation et coûté la vie à une personne.

Cette nouvelle vague de chaleur, conjuguée à de très faibles précipitations, va aggraver la sécheresse des sols, déjà très marquée dans le sud-ouest, où les viticulteurs s'inquiètent.

"S'il fait chaud comme ça pendant trois semaines, tout va griller", redoutait jeudi Emmanuelle Piovesan, dirigeante du domaine Clos Cavenac dans le Lot-et-Garonne.

Pour anticiper des "pannes potentielles de climatisation", la SNCF a supprimé trois allers-retours sur des vieux trains jusqu'à lundi sur la ligne Bordeaux-Marseille.

Anomalies mensuelles de température dans le monde par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), en °C AFP

"On note une accélération de la survenue des vagues de chaleur au fil du temps. Cette tendance est bien liée au changement climatique, qui a un impact fort sur les températures en France hexagonale", a souligné à l'AFP Lauriane Batté, climatologue à Météo-France.

Juillet 2025 a été le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne supérieure de 1,25°c à celle de ce même mois en ère pré-industrielle (1850-1900), a annoncé jeudi l'observatoire européen Copernicus.