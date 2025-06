Une opération de drones ukrainienne sans précédent frappe l’aviation russe

Source : services de sécurité ukrainiens via AP

Sur cette image extraite d’une vidéo diffusée le 1er juin 2025 par une source au sein des services de sécurité ukrainiens, on voit un drone ukrainien frapper des avions russes en plein cœur du territoire russe.

Des mois de préparation, des drones introduits clandestinement en Russie et “Toile d’araignée” pour nom de code : les services de sécurité ukrainiens ont mené dimanche une opération coordonnée sans précédent contre l’aviation militaire russe, frappant à des milliers de kilomètres du front.

Voilà ce que l’on sait de ces attaques survenues à la veille de pourparlers attendus entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul.

L’Ukraine revendique d’importants dégâts, impossibles à vérifier de façon indépendante.

De lourds dégâts revendiqués par Kiev

Les attaques auraient touché 41 avions utilisés pour “bombarder les villes ukrainiennes”, a assuré une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU), citant notamment des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22 et des appareils radar de détection et de commandement A-50.

Le ministère russe de la Défense a seulement confirmé que “plusieurs appareils aériens ont pris feu” après une attaque de drones dans des aérodromes des régions de Mourmansk et d’Irkoutsk, respectivement dans l’Arctique russe et en Sibérie orientale.

Ces incendies ont été maîtrisés et n’ont pas fait de victimes, selon le ministère.

Les services de sécurité ukrainiens ont de leur côté assuré avoir détruit 34 % des bombardiers stratégiques russes vecteurs de missiles de croisière, et fait des dégâts à hauteur de 7 milliards de dollars.

Une opération d’infiltration de longue haleine

Cette opération, au nom de code “Toile d’araignée”, a été préparée pendant plus d’un an et demi sous la supervision du président Volodymyr Zelensky, d’après la source ukrainienne.

Elle a nécessité une logistique particulièrement complexe.

L’Ukraine fait régulièrement décoller des drones de son territoire pour frapper des cibles en Russie, en réponse à l’invasion russe de 2022. Le mode opératoire utilisé cette fois est totalement différent.

La source sécuritaire ukrainienne a indiqué que des drones avaient été introduits clandestinement en Russie, et cachés dans des structures en bois placées sur des camions.

Leurs toits ont ensuite été ouverts à distance, pour permettre aux drones FPV de s’envoler vers leurs cibles.

Des photos, partagées par le SBU, montrent de nombreux petits drones noirs cachés dans les faux toits de ce qui ressemble à des conteneurs de transport.

Le ministère russe a confirmé que les drones n’avaient pas été lancés depuis le territoire ukrainien, mais “à proximité immédiate des aérodromes”.

Des agents étaient répartis dans plusieurs régions russes, selon Volodymyr Zelensky.

Il a affirmé que l’un des lieux où ils travaillaient était “juste à côté” d’un bureau des services de sécurité russes (FSB).

Moscou a dit dimanche avoir arrêté des suspects, même si Volodymyr Zelensky a assuré que les personnes impliquées étaient “en sécurité” et avaient quitté la Russie la veille de l’opération.

Une frappe record à plusieurs milliers de kilomètres

L’Ukraine a ainsi pu atteindre des régions situées à des milliers de kilomètres du front, alors que ses attaques se concentrent généralement sur les zones proches de ses frontières.

Il s’agit de l’opération “la plus longue portée” jamais menée par ses services, s’est réjoui Volodymyr Zelensky.

Deux des aérodromes que l’Ukraine dit avoir touchés, ceux d’Olenia et de Belaïa, sont respectivement à environ 1 900 et 4 300 kilomètres de l’Ukraine. Le premier est situé dans l’Arctique russe, l’autre en Sibérie orientale.

Le ministère russe a dit avoir réussi à contrer d’autres attaques, notamment dans l’Extrême-Orient russe.

Un impact militaire difficile à mesurer mais un coup symbolique fort

Les conséquences de ces attaques sur les capacités militaires russes sont difficiles à estimer.

L’Ukraine subit des attaques aériennes quasi quotidiennes, qui ont mis à mal sa défense antiaérienne. Mais la Russie utilise pour cela une très grande quantité de drones, pas seulement des missiles.

Des blogueurs militaires russes ont déploré un “jour noir pour l’aviation” de leur pays, et appelé à la vengeance.

La chaîne Telegram Rybar, proche de l’armée russe, a estimé qu’“il s’agit sans exagération d’un coup très dur”, dénonçant de “graves erreurs” des services spéciaux russes.

La portée symbolique est en tout cas importante pour l’Ukraine, dont l’armée enchaîne les revers sur le front face à des troupes russes plus nombreuses.

Il s’agit d’une des opérations les plus réussies de ses services depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Volodymyr Zelensky a jugé que ces actions devaient pousser la Russie à “ressentir la nécessité d’arrêter la guerre”.

L’ancien président Petro Porochenko, figure de l’opposition, a estimé qu’il n’existait “pas de meilleurs arguments” à présenter à la veille de pourparlers avec Moscou à Istanbul.

D’autres responsables, ainsi que de simples internautes, ont repris des propos récents du président américain Donald Trump, qui avait estimé que l’Ukraine n’avait pas de “cartes” à faire valoir dans les négociations.

L’un des négociateurs ukrainiens, Serguiï Kyslytsya, a semblé lui répondre en partageant sur X une image d’une carte à jouer – un roi – avec pour commentaire : le “Roi des drones”.