Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

L'armée russe progresse sur une partie du front est de l'Ukraine, menaçant d'encercler Pokrovsk et Kostiantynivka. La prise de ces deux villes, présentées comme des "nœuds de communication" stratégiques importants, pourrait permettre à Vladimir Poutine de s'assurer la conquête totale de l'oblast de Donetsk, l'un de ses objectifs de guerre majeur.

Le
12 Aoû. 2025 à 10h39 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
avec AFP
Ukraine villes de Pokrovsk et Kostiantynivka

Une carte daté du 11 août 2025 montrant l'avancée russe près des villes de Pokrovsk et Kostiantynivka dans l'oblast de Donetsk dans l'est de l'Ukraine.

Deep state map
Le conflit dans l'est de l'Ukraine est-il entrain de connaître un tournant majeur? Les troupes russes ont avancé rapidement dans un secteur stratégique, ont indiqué ce mardi 12 août l'armée ukrainienne et des analystes, quelques jours avant des pourparlers de paix très attendus entre les États-Unis et la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui affirmé sur X que la Russie ne se préparait "pas à mettre fin à la guerre", mais à de "nouvelles offensives" en Ukraine. Vladimir Poutine est déterminé à présenter sa rencontre avec l'Amérique comme une victoire personnelle", affirme le président ukrainien.

L'État-major de l'armée ukrainienne a déclaré mardi matin que des combats avaient lieu à Koutcheriv Iar, un petit village qui se trouvait il y a encore quelques semaines à plusieurs kilomètres du front, admettant de fait l'avancée russe dans cette zone.

"On a la constitution de deux pinces"

Cette progression a eu lieu au nord-est de Pokrovsk, ville minière et épicentre des combats, dans la région orientale de Donetsk dont Moscou revendique l'annexion. En une seule journée, la Russie a avancé d'une dizaine de kilomètres vers le nord le long d'une route, selon le site d'analyse militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, un rythme bien plus soutenu que d'habitude.

Une carte du front, publiée par le site de géolocalisation ukrainien DeepState, montre un étroit couloir désormais sous contrôle russe, ce qui menace la ville garnison de Dobropillia, au nord-ouest de Pokrovsk.

"On a la constitution de deux pinces", explique au journal Le Monde Thibault Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d’études de stratégie et de défense de l’université Lyon-III. Certains vont parler de technique de poche ou de chaudron". 

"Si vous pouvez encercler l'adversaire, ça vous évite d'avoir à l'affronter de vive force. Soit il se retire, soit il va être plus facilement détruit".

Thibault Fouillet, directeur scientifique à l’université Lyon-III

Des forces russes "nettement supérieures"

Le groupe opérationnel-tactique Donetsk, qui combat dans la zone, a assuré mardi sur Facebook avoir "engagé des combats défensifs épuisants" contre des forces russes "nettement supérieures". Une situation "complexe, désagréable et dynamique" due à l'infiltration de troupes russes entre les lignes de défenses ukrainiennes, selon le groupement.

ukraine guerre Donetsk

Sur cette photo prise le 14 juin 2025 et fournie par le service de presse de la 24e brigade mécanisée d'Ukraine, un militaire se prépare à tirer un obusier M109 de 155 mm vers des positions de l'armée russe près de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk.

Oleg Petrasiuk via AP

Une analyse partagée par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui a cependant affirmé qu'il était "prématuré" de qualifier les avancées russes de "percée opérationnelle", et que les prochains jours seraient "probablement cruciaux".

Un blogueur militaire ukrainien, Sternenko, a écrit sur Telegram que cette avancée avait permis aux troupes russes de s'emparer de certaines portions d'une route reliant d'importantes villes de la région. Il avait affirmé plus tôt que la situation était "critique".

L'ISW a comparé cette pénétration tactique à celle qui avait permis une avancée russe majeure en avril 2024, après la prise de la ville d'Avdiivka, au prix d'une longue et sanglante bataille.

La police nationale a de son côté annoncé que trois personnes avaient été tuées et 13 autres blessées mardi dans des attaques de bombes planantes et de roquettes russes sur cette même région.

L'Ukraine craint que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce vendredi 15 août, prévue pour l'heure sans la participation de leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, n'aboutisse à un accord qui la forcerait à céder des parties de son territoire à la Russie. "Si les Russes arrivent à prendre complètement l'oblast de Donestk, je ne sais pas si ça mettra fin à la guerre, mais en tout cas les Russes pourront dire: l'objectif majeur qu'on s'était fixé, on l'a atteint", a conclu Thibault Fouillet.

