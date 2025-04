Une puissante explosion dans le principal port d'Iran fait 28 morts et plus d'un millier de blessés

Une puissante explosion dans le plus grand port de commerce iranien a fait samedi 26 avril 2025 au moins 28 morts et plus d'un millier de blessés, selon un nouveau bilan du Croissant-Rouge iranien. L'incendie provoqué n'est toujours pas éteint.