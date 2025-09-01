"Une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient

Un document révélé ce dimanche 31 août par le Washington Post détaille un projet d’après-guerre à Gaza porté par le président américain Donald Trump. Baptisé "Great Trust" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation), ce plan prévoit notamment de déplacer la population de l'enclave palestinienne. Quelle est la vision de Donald Trump pour Gaza ?

Des Palestiniens se précipitent pour récupérer l'aide humanitaire larguée par parachute dans la ville de Gaza, au nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025.

Sollicité par l'AFP, le département d'État n'a pas réagi dans l'immédiat aux informations du journal sur ce projet publié quelques jours après une réunion à Washington censée selon l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, examiner un "plan très complet" pour l'après-guerre dans la bande de Gaza.

Déplacement "volontaire" des deux millions de Gazaouis

Le plan de 38 pages, consulté par le quotidien américain, envisage le déplacement "volontaire" de la population de Gaza, soit vers d'autres pays, soit dans des "zones sécurisées" à l’intérieur du territoire, durant le chantier de reconstruction. Les habitants qui accepteraient de quitter l’enclave recevraient 5 000 dollars en liquide, quatre ans de loyer et un an de nourriture.

Les propriétaires terriens, de leur côté, se verraient attribuer des "jetons numériques", échangeables contre une nouvelle installation à l’étranger ou contre un appartement dans l’une des six à huit "smart cities" prévues. Ces villes "intelligentes", entièrement alimentées par l’intelligence artificielle, seraient construites sur les ruines de l’actuelle bande de Gaza.

Une "Riviera du Moyen-Orient" sans le Hamas

Le plan ambitionne aussi de faire de Gaza une "Riviera du Moyen-Orient", à l’image des stations balnéaires modernes. Le projet met en avant la construction d’usines de voitures électriques, de centres de données, de complexes hôteliers financés par des investissements publics et privés.

Donald Trump avait déjà lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour en faire la "Riviera du Moyen-Orient", une fois vidée de ses habitants qui pourraient selon lui être déplacés vers l'Égypte et la Jordanie. Cette idée avait suscité l'indignation d'une grande partie de la communauté internationale.

Pendant toute la durée de la reconstruction, Gaza serait placée sous administration américaine. Le Great Trust gérerait le territoire pendant dix ans, avant de transmettre le pouvoir à une "entité palestinienne réformée et déradicalisée".

Autre point central du projet: l'absence totale de rôle pour le Hamas. L'administration américaine envisage de confier Gaza, après la période de tutelle, à une "entité palestinienne réformée et déradicalisée". Le Hamas classé comme organisation terroriste par une trentaine de pays notamment les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, est explicitement exclu de toute future gouvernance.

Ce plan, toujours selon le Washington Post, aurait été élaboré par la très controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation privée soutenue par Israël et les États-Unis, créée "officiellement " pour distribuer l'aide alimentaire à Gaza. Si la GHF se présente comme un acteur humanitaire, elle est accusée par ses détracteurs de préparer le terrain à une prise de contrôle politique excluant toute structure liée au Hamas.

L'ONU met en garde contre tout "nettoyage ethnique"

Si l'idée est saluée par l'extrême droite israélienne, elle est largement rejetée ailleurs. L'ONU a exprimé ses inquiétudes, mettant en garde contre un projet assimilable à un "nettoyage ethnique". La plupart des pays arabes et de nombreux gouvernements occidentaux dénoncent "une proposition irréaliste et contraire au droit international".

"Gaza n'est pas à vendre", a déclaré Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, sur les réseaux sociaux, en affirmant que le territoire est "une partie intégrante de la grande patrie palestinienne". Il a souligné le "refus du Hamas et de notre peuple" de ce plan.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait apporté son soutien à un projet annoncé en février par le président américain Donald Trump qui a dit vouloir prendre "le contrôle" de Gaza et en faire la riviera du Moyen-Orient, répétant que la population du territoire pourrait aller vivre ailleurs.