Une voiture percute accidentellement des piétons en Normandie: un mort et 3 blessés graves

Le
06 Sep. 2025 à 18h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
POMPIER

Un pompier, le 4 novembre 2012 à Boulogne-sur-Mer

AFP
PHILIPPE HUGUEN
Partager 2 minutes de lecture

Une voiture a percuté accidentellement des piétons samedi après-midi à Pirou, commune balnéaire de la Manche, tuant une personne et faisant trois blessés graves, a-t-on appris de sources concordantes.

"Des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue", a indiqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau.

"La thèse volontaire est formellement exclue", a-t-il souligné.

Le conducteur, âgé de 81 ans, n'est que légèrement blessé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Les quatre piétons victimes sont âgés de 48 à 77 ans et le pronostic vital était engagé pour deux d'entre eux, a-t-on précisé de même source.

D'après Ouest-France, le véhicule a percuté dans sa course la terrasse d'une pizzeria proche du front de mer de Pirou. Selon les images d'une webcam filmant la plage, la voiture a terminé couchée sur le flanc, sur la route longeant la plage.

Les pompiers, arrivés sur place peu après 17h00 ont pris en charge six victimes au total, quatre piétons et les deux occupants de la voiture, a de son côté indiqué la préfecture de la Manche.

Les secours ont mobilisé plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers, des équipes du SMUR et trois hélicoptères.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Des armes et autres équipements appartenant au groupe militant libanais Hezbollah et saisis par l'armée israélienne lors de son invasion terrestre du sud du Liban sont exposés sur une base militaire du nord d'Israël, le 23 décembre 2024.
International

Au Liban, le Hezbollah "ne renoncera" pas à ses armes

jtchapter: Violences sexuelles : une loi ambitieuse pour mettre fin à l'impunité
International

Violences sexuelles : une loi ambitieuse pour mettre fin à l'impunité

jtchapter: Pakistan : la cuisine locale, remède contre la malnutrition infantile
International

Pakistan : la cuisine locale, remède contre la malnutrition infantile

48.11198, -1.67429

À la une

Afrique

Flottille pour Gaza : quel rôle de l'Afrique dans ce convoi humanitaire ?

International

Au Liban, le Hezbollah "ne renoncera" pas à ses armes

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne de la journée de samedi ?

International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique