US Open: Djokovic en habitué, Shelton et Gauff pour une première

Novak Djokovic s'enfonce dans le tableau de l'US Open comme dans du beurre: Taylor Fritz, avec son jeu trop monolithique, s'est incliné 6-1, 6-4, 6-4 mardi en quarts de finale sans jamais menacer le Serbe sur sa route vers une 47e demi-finale record en Grand Chelem.

Chez les dames, Jelena Ostapenko (21e mondiale) n'a pu faire fructifier plus loin sa victoire de prestige au tour précédent contre la tenante du titre Iga Swiatek: la Lettonne de 26 ans s'est lourdement inclinée face à la jeune pépite américaine Coco Gauff (6e) 6-0, 6-2.

Malgré la chaleur mardi -ou peut-être à cause d'elle- Djokovic (36 ans) n'est pas resté bien longtemps (2h35) dans l'étuve du court Arthur-Ashe.

Fritz, qui avait bataillé cinq sets contre Djokovic lors de leur unique précédente rencontre en Grand Chelem, au 3e tour de l'Open d'Australie 2020 -et alors que le Serbe s'était déchiré les abdominaux-, n'a jamais été menaçant cette fois.

Mieux que Federer

L'Américain Ben Shelton au service lors de son quart de finale de l'US Open contre son compatriote Frances Tiafoe, le 5 septembre 2023 à New York AFP

Si bien que Djokovic, déjà assuré de redevenir N.1 mondial lundi à l'issue du Majeur américain, est tranquillement devenu seul détenteur du record de 47 demi-finales jouées en Grand Chelem, avec une longueur d'avance désormais sur Roger Federer. A Flushing Meadows, seul Jimmy Connors a fait mieux (14).

Le prochain adversaire du Serbe, qui vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, sera la jeune terreur américaine Ben Shelton (47e), qui s'est défait 6-2, 3-6, 7-6 (9/7), 6-2 de son compatriote Frances Tiafoe (10e), demi-finaliste l'an dernier, accédant ainsi à sa première demi-finale de Grand Chelem.

"C'était chaud, hein les gars?", a lancé Shelton au public à l'issue de la rencontre. "J'ai tout donné. Quelle bataille, quelle atmosphère!", a ajouté le plus jeune Américain à entrer dans le dernier carré à New York depuis Michael Chang, qui avait perdu à ce stade en 1992 contre Stefan Edberg.

A 20 ans, il joue sa première saison complète sur le circuit ATP: pour son premier voyage hors des Etats-Unis en janvier, il avait atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie.

Il a donc grimpé une marche de plus à New York. Une marche qui va le faire entrer dans le Top20 mondial lundi à l'issue du tournoi.

Le match entre deux des figures flamboyantes du tennis américain et mondial n'a pas tenu toutes ses promesses, malgré quelques points spectaculaires.

Le paroxysme de la rencontre a été atteint dans le tie break du troisième set, en particulier alors que Tiafoe servait pour le set.

Sur une seconde balle, Shelton qui venait de concéder deux doubles fautes, a alors lâché un retour en coup droit ébouriffant qui a laissé son adversaire sans réaction tout en faisant exploser d'admiration les 24.000 spectateurs de l'immense court Arthur-Ashe.

"Parfois, il faut débrancher le cerveau, fermer les yeux et tout lâcher", a commenté Shelton à propos de ce coup gagnant.

Novak Djokovic contre Taylor Fritz, le 5 septembre 2023 à Flushing Meadows Getty/AFP

Chez les femmes, Gauff n'a laissé aucune chance à Ostapenko, qui a expliqué n'avoir pas réussi à se remettre du match contre Swiatek.

"Je me suis couchée vers 5h00 du matin et même si j'ai dormi sept ou huit heures, je n'ai pas complètement récupéré. Hier (lundi, ndlr), j'ai passé la journée sans énergie. Je pensais me réveiller aujourd'hui, mais je ne me sentais pas vraiment mieux", a-t-elle commenté.

Première pour Gauff

Gauff, elle, a été impitoyable et a complètement étouffé son adversaire pour atteindre sa première demi-finale dans son Majeur national.

"C'est génial, je suis si heureuse... L'an dernier, j'avais perdu en quarts de finale alors cette année, je voulais faire mieux. Mais la route n'est pas finie!", a prévenu l'Américaine âgée de 19 ans seulement.

Accolade entre l'Américaine Coco Gauff la Lettonne Jelena Ostapenko à l'issue de leur match à l'US Open, le 5 septembre 2023 Getty/AFP

"C'est de loin mon match le plus court du tournoi", a-t-elle souligné, expliquant qu'elle verrait avec son coach si elle allait se reposer ou faire une séance d'entraînement dans la journée.

D'autant qu'elle est par ailleurs qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de double avec sa compatriote Jessica Pegula.

Finaliste en 2022 à Roland-Garros, elle tentera de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Majeur. Elle devra pour cela battre jeudi la Tchèque Karolina Mouchova (10e) qui a dominé la Roumaine Sorana Cirstea (30e) 6-0, 6-3.