Van der Poel remporte son troisième Paris-Roubaix devant Pogacar

Mathieu van der Poel a remporté son troisième Paris-Roubaix consécutif dimanche en s'imposant en solitaire avec 1:18 d'avance sur Tadej Pogacar qui a chuté à 37 km de l'arrivée alors que les deux hommes étaient seuls en tête.

Le Néerlandais de l'équipe Alpecin devient seulement le troisième coureur de l'histoire à réaliser un tel triplé consécutif dans l'Enfer du Nord après le Français Octave Lapize entre 1909 et 1911 et l'Italien Francesco Moser entre 1978 et 1980.

Âgé de 30 ans, le petit-fils de Raymond Poulidor s’est imposé à l'issue d'un nouveau combat d'homme à homme épique entre les deux meilleurs coureurs de classiques de leur génération.

Le duel a basculé lorsque Pogacar, qui participait pour la première fois à la Reine des classiques, est parti à la faute à 37 km de l'arrivée, faisant un tout-droit dans un virage à droite dans le secteur pavé de Pont-Thibault, alors que les deux hommes faisaient la course en tête, loin devant les autres.

Repartant avec un nouveau vélo et un déficit 20 secondes, le champion du monde s'est alors lancé dans une course-poursuite effrénée.

L'écart est redescendu un instant à 12 secondes. Mais le Néerlandais, plus technique sur des pavés qu'il maîtrise à la perfection, a réussi à reprendre le dessus, profitant d'un nouveau changement de vélo de son Pogacar pour prendre le large.

Malgré une dernière frayeur sur crevaison, l'obligeant lui aussi à changer de vélo, Van der Poel a repris sa marche en avant face à un Pogacar au bout du rouleau pour lever les bras dans le vélodrome André-Pétrieux, franchissant la ligne avec trois doigts levés.

Après Milan-Sanremo, qu'il a remporté pour la deuxième fois en mars, et le Tour des Flandres, où Pogacar a pris sa revanche dimanche dernier, il s'agit de la huitième victoire dans un Monument pour le Néerlandais qui revient à hauteur de Pogacar dans la quête des plus grandes classiques du calendrier.

Le Danois Mads Pedersen, qui avait lâché prise sur crevaison, a pris la troisième place en battant au sprint les Belges Wout Van Aert et Florian Vermeersch, les deux autres membres d'un premier groupe de poursuivants, relégué à 2:11 du vainqueur.