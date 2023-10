Vaste opération de collecte de déchets sous-marins dans le bassin d'Arcachon

Plus de 70 kilos de déchets ont été collectés samedi par plus de 200 plongeurs lors d'une vaste opération de nettoyage sous-marin dans le bassin d'Arcachon, l'une des plus grandes manifestations du genre organisée en Europe, selon les organisateurs.

Un petit sac en textile accroché à leurs combinaisons, les plongeurs se sont mis à l'eau peu avant midi, sur 500 mètres entre deux jetées emblématiques du front de mer.

Des plongeurs participent à une opération de nettoyage du bassin d'Arcachon, le 7 octobre 2023 en Gironde AFP

Après quarante minutes de plongée à une dizaine de mètres de profondeur, les palanquées ont remonté 400 à 500 litres de déchets en volume (bouteilles en verre, cannettes), plus de 20 kilos de matériel de pêche (filets, hameçons) et d'ostréiculture ainsi que de très nombreux morceaux en plastique, dont des emballages alimentaires, selon les organisateurs.

Mais aussi des téléphones portables, des batteries électriques de vélo, des lunettes, des cannes, des morceaux de chaise, de frigo, un tuyau d'arrosage, des clés de voiture, du matériel de bricolage etc. Si les déchets dépassaient le poids autorisé de 2 kilos, pour une question de lestage, les plongeurs signalaient leur présence à l'aide d'un parachute rouge, qui remontait à la surface.

Des déchets collectés lors d'une opération de nettoyage du bassin d'Arcachon, le 7 octobre 2023 en Gironde AFP

"On a réuni les plongeurs pour les former au ramassage des déchets, pour insuffler une nouvelle dynamique dans les clubs de France", explique Olivier Linardon l'un des coordinateurs de la manifestation organisée à l'initiative du club de plongée des Nettoyeurs subaquatiques de la Teste-de-Buch.

"Il faut que les plongeurs comprennent qu'ils peuvent participer à la préservation des fonds et pas juste plonger pour le plaisir ou faire de belles photos", estime-t-il.

Chaque morceau récupéré au fond de l'eau a ensuite été trié et pesé par type d'usage et de matériau.

"Tout le ramassage en mer est important et notamment près des côtes pour ne pas que les déchets aillent dans les milieux de grand large", souligne Gwenaële Coat, responsable scientifique de l'association The SeaCleaners luttant contre la pollution plastique des océans.

Des déchets collectés lors d'une opération de nettoyage du bassin d'Arcachon, le 7 octobre 2023 en Gironde AFP

"On a ramené quelques bricoles et on a vu un peu de vie, c'est satisfaisant d'allier l'utile à l'agréable", s'est réjouie Lisiane Bernier, une plongeuse de Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux, les bouteilles d'oxygène vides encore dans le dos.

Comme beaucoup de plongeurs, elle avoue ramasser systématiquement les déchets à la plage mais plus rarement en mer. "C'est heureusement rare de trouver quelque chose mais c'est toujours bien d'avoir un petit sac avec soi".