Vastes inondations en Floride dans le sillage de l'ouragan Idalia

La Floride fait face mercredi à de vastes inondations après le passage de l'ouragan Idalia, qui a arraché arbres et lignes électriques sur son sillage et balaie désormais l'Etat de Géorgie.

Idalia, qui charrie des vents soufflant jusqu'à 130 km/h, a touché terre à 07H45 locale près de Keaton Beach en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, selon le Centre national des ouragans (NHC). Il a depuis été rétrogradé en ouragan de catégorie 1.

La côte de cet Etat du sud-est a été affectée par des phénomènes de "submersions marines" provoquant une rapide montée des eaux dans certaines villes mais pour le moment la Floride ne déplore aucun décès confirmé, a indiqué le gouverneur de l'Etat, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse.

Fichier vidéo A Steinhatchee, petite ville d'un millier d'habitants située sur la côte à 30 km au sud de Keaton Beach, la rue principale, quasi déserte, est complètement inondée et semble un prolongement de la rivière avoisinante.

Patrick Boland s'est calfeutré chez lui, au lieu d'évacuer, pour affronter le passage de l'ouragan et ne regrette pas son choix.

"Maison épargnée"

"Des arbres sont tombés devant chez moi mais sinon la maison a été épargnée. Tout va bien", explique l'homme de 73 ans à l'AFP, visiblement soulagé.

"Nous sommes nés et avons été élevés en Floride donc les tempêtes ne nous font pas peur", raconte de son côté Bobby Adisano, qui a passé la nuit dans sa voiture avec sa femme et son fils d'un an et demi. "Si quelqu'un a besoin d'aide, nous sommes là", poursuit-il.

D'autres villes ont vu le niveau des eaux monter à grande vitesse, comme Cedar Key, située sur la côte, qui a rapporté des vagues de plus de 2 mètres, un niveau record pour la zone.

"C'est inondé, tout est inondé", a déclaré à CNN Shely Boivin, la gérante du motel Beach Front, située dans la station balnéaire. "Je viens de voir des tables de picnic descendre la rue dans le flot qui dévale".

Un habitant fait du kayak dans une rue inondée à cause de l'ouragan Idalia, à Tampa en Floride, le 30 août 2023 AFP

Clearwater ou encore Tampa ont aussi vu leurs rues et leur port inondés, les habitants devant se déplacer dans des mètres d'eau avec leurs affaires sur la tête.

Coupures de courant

Près de 300.000 foyers étaient privés d'électricité mercredi en Floride et près de 100.000 en Géorgie, selon le site spécialisé Poweroutage.us.

Les météorologues américains avaient alerté contre des montées des eaux qui pourraient aller jusqu'à une fourchette de 3 à 5 mètres par endroits en Floride.

"1.500 employés fédéraux ont été déployés sur le terrain dans les zones touchées", a déclaré la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), Deanne Criswell.

Le président américain Joe Biden s'est entretenu mercredi à nouveau avec M. DeSantis, comme lui candidat à la présidence en 2024, pour témoigner de son soutien et coordonner la réponse fédérale, a-t-elle précisé.

"Idalia est la plus puissante tempête à toucher terre dans cette partie de la Floride depuis plus de 100 ans", a aussi indiqué Mme Criswell.

L'aéroport international de Tampa, fermé à cause d'Idalia, doit rouvrir mercredi après-midi tandis que les vols ont été interrompus sur la côte est des États-Unis, en proie à un autre ouragan, Franklin, venu de l'Atlantique.

Un véhicule dans une rue inondée par le passage de l'ouragan Idalia, à Tampa en Floride, le 30 août 2023 AFP

Sur la pointe ouest de Cuba, les fortes pluies générées par Idalia, alors tempête tropicale, ont aussi provoqué des inondations et des coupures de courant.

Fin septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l'ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d'importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet Etat.

Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique.

burs-gma-dax/seb