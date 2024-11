Vendée Globe: 40 skippers au départ d'une "course dingue"

Sous les vivats de la foule et après un dernier au revoir, les skippers de la dixième édition du Vendée Globe s'élanceront dimanche des Sables d'Olonne pour leur tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance.

Les marins quitteront le ponton à partir de 8h, Charlie Dalin (Macif) en tête, pour descendre le chenal jusqu'à la ligne de départ. Le coup de canon sera tiré à 13h02.

De 300.000 à 400.000 personnes sont attendues aux Sables-d'Olonne pour saluer les 40 voiliers.

"Je suis en pleine forme, prêt à y aller. Cela fait plus de trois ans que l'on prépare cette course: j'ai hâte d'entamer ce tour du monde sur le nouveau bateau", a déclaré Charlie Dalin vendredi en conférence de presse.

La météo de dimanche est annoncée clémente. Les marins devront composer avec un vent léger, de 3 à 10 noeuds.

Ils s'élancent autour de la planète pour un parcours théorique de 24.300 milles, soit 45.000 km, passant par les trois caps de référence (Bonne Espérance, Leeuwin et Horn). Les plus rapides sont attendus de retour aux Sables d'Olonne à partir du 20 janvier.

En 2020-2021, Yannick Bestaven (Maitre Coq), l'avait emporté en 80 jours, 3 heures et 44 minutes après un périple à rebondissements marqué par un départ en pleine épidémie de Covid-19 et le naufrage du marin Kevin Escoffier.

Bestaven fait office de prétendant au doublé, même si d'autres skippers semblent un peu mieux armés, comme Charlie Dalin, Thomas Ruyant (Vulnerable) et Yoann Richomme (Paprec Arkea), qui se sont partagés toutes les victoires sur les courses de préparation.

Seul Michel Desjoyaux a jusqu'à présent remporté deux éditions de l'épreuve, en 2000-2001 et 2008-2009.

"Tous les marins ont un peu les crocs. J'en vois quinze qui peuvent gagner. Cela va être une course dingue, encore plus qu'en 2020", a affirmé à l'AFP Thomas Ruyant, qui s'élancera pour la troisième fois.

"Amour du public"

Sur le ponton du Vendée Globe, les skippers et leurs équipes ont achevé dans la semaine les derniers chargements et préparatifs, sous l'oeil de la foule.

"Ce Vendée Globe 2024 est béni des dieux: le temps a été beau depuis l'ouverture du village. Il y a eu beaucoup de monde, l'amour du public nous impressionne chaque jour", a affirmé Fabrice Amedeo (Nexans-Wewise).

Le skipper français Fabrice Amadeo à bord de son monocoque Imoca "Naxans-Wewise" sur le site de départ de la 10e édition du Vendée Globe autour du monde en solitaire, le village du Vendée Globe, aux Sables-d'Olonne, le 6 novembre 2024 AFP

Le directeur de la course, Hubert Lemonnier, s'est réjoui auprès de l'AFP du "succès" remporté par le village Vendée Globe, ouvert depuis la mi-octobre et où un nombre record de visiteurs a été enregistré.

"Il y a une envie du public de rattraper le retard après huit ans sans Vendée Globe", a estimé Hubert Lemonnier. En 2020, les skippers s'étaient élancé en silence, en plein confinement.

Dimanche, 40 voiliers seront alignés au départ, un record de participation depuis la première édition en 1989. Plus performants que jamais, les Imocas du Vendée Globe - des monocoques de 60 pieds (18,28 m) - sont conçus pour affronter les conditions de mer les plus engagées de la planète.

La moitié de la flotte est désormais équipée de foils, des appendices latéraux qui permettent aux voiliers de filer au-dessus de l'eau à des vitesses impressionnantes en limitant la traînée.

Le record actuel de vitesse avait été enregistré il y a huit ans par Armel Le Cléac'h, qui avait bouclé son tour du monde en 74 jours, 3 heures et 35 minutes.

"Je pense (qu'on peut le battre), vu le plateau et le potentiel des bateaux (...) Ils ont largement progressé en potentiel pur et en aptitude, notamment dans le sud", a affirmé Jérémie Beyou (Charal).

Six femmes prendront part à la course, comme en 2020, dont Violette Dorange (Devenir), 23 ans et plus jeune concurrente.

La skippeuse française Violette Dorange à bord de son monocoque Imoca "DeVenir", amarré au village du Vendée Globe, aux Sables-d'Olonne, le 5 novembre 2024 AFP

"Terminer sera un premier objectif. Et être heureuse en mer, profiter de cette aventure à fond, la vivre pleinement, essayer de la partager le mieux possible avec l'équipe", espère la jeune skippeuse.

Sur les 200 tentatives de boucler la course autour du monde depuis la première édition en 1989, 114 ont été couronnées de succès.