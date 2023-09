Venezuela: vers un réferendum sur le territoire en dispute avec le Guyana

Le Parlement vénézuélien, où le pouvoir dispose de la majorité absolue, a proposé jeudi un référendum sur les "droits" du pays sur le territoire de l'Esequibo, une région riche en ressources naturelles et en pétrole qu'il dispute au Guyana voisin.

"Je propose à cette honorable Assemblée de procéder à une grande consultation nationale par le biais d'un référendum consultatif", a déclaré Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale.

Objectif : que "le peuple vénézuélien, par un vote direct et secret, prenne une décision et renforce les droits inaliénables du Venezuela et de son peuple sur le territoire d'Esequibo", a déclaré M. Rodriguez, sans préciser la date du référendum.

L'Esequibo (ou Essequibo), parfois aussi appelé Guayana Esequiba, est un territoire de 160.000 kilomètres carrés, sous administration du Guyana (125.000 habitants des 800.000 Guyaniens en 2012) et où l'on parle anglais. Il recèle des gisements pétroliers, minéraux et de riches bassins hydrographiques.

Le Guyana, ancienne colonie britannique, affirme que la frontière entre les deux pays a été fixée en 1899 par une cour d'arbitrage. Mais, pour le Venezuela, le fleuve Esequibo est la frontière naturelle entre les deux pays, comme c'était le cas en 1777.

Le Guyana a lancé en 2018 une procédure, toujours en cours, devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour confirmer ses frontières actuelles.

Cette proposition parlementaire survient deux jours après la dénonciation par le gouvernement vénézuélien des appels d'offres opérés par le Guyana sur des blocs pétroliers au large de l'Esequibo, dans des "zones maritimes en attente de délimitation", selon Caracas.

Le Guyana a défendu son "droit de mener des activités de développement économique dans n'importe quelle partie de son territoire souverain ou de tout territoire maritime correspondant".

Le secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols a exprimé mercredi le soutien de Washington aux appels d'offre pétroliers du Guyana dans la zone revendiquée par le Venezuela.

En réponse, le ministère des Affaires étrangères vénézuélien a accusé les Etats-Unis de "promouvoir une escalade dangereuse d'un différend qui, depuis des années, est traité par des mécanismes diplomatiques et pacifiques".

Le différend a été ravivé en 2015 lorsque le géant pétrolier américain Exxon Mobil a découvert des gisements de pétrole au large de la côte de l'Esequibo, qui représente environ deux tiers du territoire du Guyana.

Le Guyana, 800.000 habitants, possède des réserves de plus de 10 milliards de barils, qui pourraient augmenter grâce à de nouvelles découvertes.

Il est déjà le pays qui possède les plus grandes réserves par habitant au monde, devançant même Brunei, le Koweït et les Emirats arabes unis.

Le président du Guyana Irfaan Ali avait déclaré dans une interview à l'AFP en septembre 2022 que l'Esequibo était "100% guyanien (...) Nous sommes très clairs sur où sont nos frontières". Il avait précisé que le pétrole et le gaz devaient fournir au pays les ressources pour diversifier l'économie et construire le Guyana du futur.