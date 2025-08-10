Vent, canicule, une journée "compliquée" face au feu dans l'Aude

Des pompiers éteignent des cendres chaudes à côté d'Albas, dans le massif des Corbières, le 9 août 2025

Températures caniculaires, peu d'humidité, un vent chaud et sec soufflant à 50 km/h, la journée de dimanche sera "compliquée", dans les Corbières, où le feu ne progresse plus mais n'est toujours pas maîtrisé.

Dans la nuit et dimanche matin, les 1.300 pompiers ont dû intervenir pour noyer "quelques réactivations de faible importance", a précisé le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

Fichier vidéo "On a eu une reprise de la tramontane pendant la nuit (...). C'est une journée qui est compliquée, également, compte tenu du fait que l'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", a-t-il ajouté.

Dans un paysage habituellement verdoyant de maquis et de forêts de pins, maisons brûlées, grandes étendues calcinées, vignes en partie détruites par les flammes, témoignent de la violence du pire incendie sur le pourtour méditerranéen depuis un demi-siècle.

"Guet aérien"

Le bilan de la Sécurité civile fait état de 16.000 hectares parcourus, dont 13.000 brûlés.

Le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières, dans l'Aude, le 10 août 2025 AFP

Les réactivations se sont produites sur les lisières de cette superficie, qui s'étend sur 30 km de l'ouest vers la Méditerranée. L'incendie est contenu dans une zone où la densité de population est faible, et n'a pas atteint l'autoroute France-Espagne A9, fermée par précaution, avant de rouvrir mercredi.

Afin d'intervenir avec célérité en cas de feu naissant, depuis la mi-journée, "un guet aérien (assuré) par un Dash" a été mis en place, susceptible de procéder à des largages.

La préfecture appelle touristes et habitants à "éviter toute activité extérieure qui peut présenter un risque, comme les barbecues, il faut redoubler de vigilance", selon les mots du préfet.

L'électricité a été rétablie dans tous les foyers. Si le réseau est toujours endommagé, des groupes électrogènes assurent l'alimentation.

- Accès difficile -

Grâce à des bulldozers, 10 km de pistes ont été tracées dans le massif des Corbières pour ouvrir de nouveaux accès et faciliter l'intervention des pompiers dans des zones escarpées, où la végétation est dense.

Samedi, le colonel Christophe Magny, qui dirige les opérations des pompiers, avait estimé que "jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé" et qu'il ne serait "pas éteint avant plusieurs semaines".

Fichier vidéo Samedi, quatre reprises de feu, rapidement contenues, ont nécessité l'action des pompiers, sans avoir besoin de solliciter des moyens aériens.

Météo-France a placé l'Aude sous vigilance orange canicule, avec des températures prévues entre 38 et 40°C et un vent soufflant en rafales jusqu'à 55 km/h dans le massif des Corbières.

Trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture de l'Aude.

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu'une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées. Au journal L'Indépendant, la fille de la victime décédée a affirmé que sa mère n'avait pas été invitée à évacuer son logement, comme l'affirment les autorités. Une enquête sur ce décès est en cours.

Des pompiers éteignent des cendres chaudes à côté d'Albas, dans le massif des Corbières, le 9 août 2025 AFP

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie et d'établir d'éventuelles responsabilités.