Vents violents en Grèce : mort de deux touristes, incendies, trafic maritime perturbé

Des ferries à quai au port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025

Deux touristes vietnamiens sont morts vendredi sur l'île de Milos en mer Egée, en Grèce, où des vents violents ont fortement perturbé le trafic maritime des ferries vers les îles au pic de la saison touristique, tandis que des incendies de forêt se sont déclarés à travers le pays.

Deux personnes ont été retrouvées dans la mer, près de la plage de Sarakininiko, sur l'île de Milos dans les Cyclades.

"C'étaient des touristes vietnamiens faisant partie d'un groupe de croisière. La femme est tombée à l'eau et l'homme a apparemment essayé de la sauver, tous les deux sont morts", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse de la police portuaire.

Les accidents maritimes et les noyades sont fréquents pendant la saison tourstique en Grèce.

En raison de rafales de 88 km/h, qui soufflent surtout en mer Egée et des températures qui vont atteindre 35°C dans certaines régions, le ministère de la Protection civile a placé certaines régions du pays, surtout l'Attique - agglomération d'Athènes -, l'est du Péloponnèse et la Crète, "en vigilance rouge" en raison d'"un très fort risque d'incendies".

Un feu de forêt s'est déclaré vendredi après-midi à Keratéa, une commune balnéaire à 43km dans le sud-est d'Athènes où les flammes attisées par les vents ravagent des broussailles et une pinède, selon les pompiers.

Ferries cloués au port

Dix-huit bombardiers d'eau, sept hélicoptères et plus de 200 pompiers luttaient contre cet incendie qui a provoqué un épais nuage gris de fumée.

La télévision publique Ert a diffusé des images d'une maison entourée des flammes à Keratea alors que le ministère de la Protection civile avait auparavant envoyé des messages pour l'évacuation des habitants de Keratéa.

Au moins trois autres incendies se sont également déclarés à Aspropyrgos, zone industrielle à 50km d'Athènes ainsi que dans l'ouest du Péloponnèse et sur l'île de Céphallonie, en mer Ionienne (ouest).

Des passagers attendent un ferry dans le port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 AFP

En raison de forts vents en mer Egée (est) le trafic maritime a été perturbé et la plupart de ferries assurant des liaisons avec les îles de Cyclades ou de Dodécannèse, très prisées en été, ont été contraints de rester à quai au Pirée, grand port près d'Athènes empêchant les déplacements de nombreux touristes, au pic de la saison.

En fin de matinée au moins trois ferries sont finalement partis pour les îles cycladiques de Paros et Santorin ainsi que pour la Crète tandis que les itinéraires vers les îles du Dodecannèse (sud-est) prévus en fin d'après-midi, seront effectués, a assuré la police portuaire.

Des centaines de touristes impatients se sont rassemblés à devant un ferry à destination des îles des Cyclades, Paros et Naxos vendredi après-midi, attendant des nouvelles d'un éventuel départ.

"Enormes fils d'attente"

À proximité, des voyageurs bloqués formaient une immense file d'attente devant un guichet et se promenaient en passant des appels désespérés dans le but de réorganiser leurs trajets.

"Il y a d'énormes files d'attente, un énorme vacarme, tout le monde attend sous le soleil et c'est un moment très difficile", a déploré à l'AFP un touriste américain, Philip Elias.

Le vent fort du nord, appelé "meltem", est habituel en mer Egée surtout en août, entraînant souvent des annulations de liaisons maritimes.

Située en Méditerranée orientale, très exposée au changement climatique, la Grèce est chaque année touchée par de graves incendies.

De nombreux incendies ont eu lieu depuis juin dans le pays, dont un sur l'île de Chios (nord-est de l'Egée) qui avait dévasté plus de 4.000 hectares, et un autre dans l'ouest de Péloponnèse en juillet, plus de 1.000 hectares.

Il y a deux semaines, à la suite d'une canicule prolongée avec des températures ayant dépassé les 45°C, de nombreux incendies s'étaient déclarés à travers le pays, dont l'un près d'Athènes, qui avait entraîné des évacuations d'habitants et endommagé des habitations.