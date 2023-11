TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 57 s

4e et dernier jour de la trêve au Proche-Orient

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

La trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence dans la bande de Gaza entre lundi dans sa quatrième et dernière journée, sur fond de pourparlers pour la prolonger. Hier, dimanche, 17 otages ont été relâchés. Trois étrangers et 14 israéliens.