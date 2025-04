TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 10 s

50 ans après la chute de Phnom Penh : Soth Polin signe "l'Anarchiste"

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

En ce mois d'avril, arrêt sur une page de l'histoire du Cambodge, l'une des plus tragiques du XXe siècle : l'entrée des Khmers rouge dans Phnom Penh et avec eux, la mise en place d'un régime totalitaire et génocidaire. Entretien avec Sera, artiste plasticien franco-khmer, illustrateur du livre l'Anarchiste écrit par Soth Polin.