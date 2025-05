TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min 42 s

50 ans de l'ESA, comment exister dans l'espace ?

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

L'ESA, l'agence spatiale européenne célèbre aujourd'hui son demi-siècle. Les Européens sont-ils toujours dans la course ? Pour en parler : Nathalie Tinjod, chargée de relations internationales et chef de projet histoire à l'ESA, Pierre Lionnet, directeur recherche ASD Eurospace depuis 30 ans et l'ancien astronaute Michel Tognini.