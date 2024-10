TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 49 s

"7 octobre, année zéro", la jeunesse peut-elle encore avoir de l'espoir ?

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Près d'un an après le massacre commis par le Hamas en Israël, comment la jeunesse israélienne et palestinienne envisage-t-elle le futur ? C'est la question à laquelle tente de répondre "7 octobre, année zéro", le nouvel ouvrage de Guillaume Auda. L'auteur, grand reporter et ancien correspondant à Jérusalem, est notre invité.