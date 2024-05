TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 37 s

9 juin : "Cap sur l'Europe", les enjeux pour la gauche européenne

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Les élections européennes auront lieu entre le 6 et le 9 juin. Aujourd'hui on s'intéresse à la gauche européenne. On en parle avec Pascal Delwit, politologue à l'ULB, l'université libre de Bruxelles.