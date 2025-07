Accord d'échange de migrants : le projet entre Londres et Paris est "extrêmement dangereux" selon les associations humanitaires

Associations humanitaires, élus locaux et figures politiques dénoncent un accord inédit entre la France et le Royaume-Uni, reposant sur un échange de migrants “un pour un”, jugé inhumain et inefficace.

L’annonce de l’accord sur les migrants entre la France et le Royaume-Uni a déclenché une levée de boucliers parmi les associations humanitaires et plusieurs élus locaux.

C’est un accord “pas seulement absurde” mais “aussi extrêmement dangereux”, a réagi Médecins sans Frontières. De nombreuses organisations ont exprimé leur inquiétude face à un dispositif perçu comme inhumain et inefficace.

“Cet accord représente une nouvelle étape dans la mauvaise direction. Il mise encore une fois sur la dissuasion, au lieu d’offrir une protection réelle. Les faits montrent que ces politiques n’empêchent pas les gens de chercher la sécurité. Elles les contraignent simplement à emprunter des routes plus dangereuses, mettant des vies en péril”, a dénoncé Flora Alexander, directrice de la Croix-Rouge britannique, dans un communiqué.

Selon Alex Fraser, directeur des services aux réfugiés pour la même organisation : “Pour réduire réellement le nombre de personnes empruntant ces routes dangereuses et prévenir d'autres pertes de vies humaines, nous souhaitons que le gouvernement mette en place une voie de protection sûre, plus inclusive, qui prenne en compte les personnes derrière les chiffres.”

L’ONG Care4Calais a également vivement réagi : “Il s’agit de criminaliser les réfugiés. De punir et de fermer la porte à celles et ceux qui fuient la guerre, la torture et des régimes autoritaires. […] Des régimes que la France et le Royaume-Uni ont souvent contribué à faire émerger.”

L’association L’Auberge des Migrants, de son côté, dénonce “un dispositif inutile et écœurant qui réduit des êtres humains à une simple monnaie d’échange pour satisfaire des politiques absurdes.”

Réactions politiques contrastées

La maire de Calais, Natacha Bouchart, s’est également insurgée contre cet accord sur les ondes de France Info : “Je suis très en colère et abasourdie de voir qu'il n'y a aucune considération pour la maire que je suis, pour les maires du littoral et pour les habitants du littoral. Il n'y a eu aucune concertation sur ce sujet. On se rend compte que les élus nationaux s'en fichent complètement des élus locaux. […] On va devoir gérer les migrants que le gouvernement britannique aura choisi de renvoyer en France. Et quand on dit en France, ce n'est pas à Paris, Marseille ou au Touquet, c'est à Calais, à Grande-Synthe et dans les collectivités déjà impactées.”

Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a adopté une position plus nuancée, saluant un projet qui, “s’il est mis en œuvre de manière appropriée”, pourrait “offrir un accès à la protection aux demandeurs d’asile et réfugiés des deux côtés de la Manche.”

À l’opposé, Nigel Farage, dirigeant du parti anti-immigration Reform UK, a fustigé l’accord, qualifiant la démarche d’“humiliation”. “Nous avons agi comme un membre de l’Union européenne et nous nous sommes inclinés devant un président français arrogant”, a-t-il écrit sur X.

Cinq pays de l’Union européenne – Espagne, Grèce, Italie, Malte et Chypre – avaient d’ailleurs exprimé dès le mois de juin leur “préoccupation”, redoutant que la France ne renvoie ensuite les migrants vers le premier pays d’entrée dans l’UE.

Un échange de migrants “un pour un”

La France et le Royaume-Uni se sont mis d’accord jeudi 10 juillet sur un “projet pilote” d’échange de migrants, à l’issue de la visite d’État du président Emmanuel Macron, dans un contexte de traversées record de la Manche.

Ce dispositif repose sur le principe du “un pour un”. Il prévoit le renvoi en France d’un migrant arrivé au Royaume-Uni par bateau, en contrepartie de l’accueil par Londres d’un migrant se trouvant en France, volontaire pour s’installer au Royaume-Uni et justifiant de liens avec le pays, via une plateforme en ligne.

“Pour la première fois, les migrants arrivant par petits bateaux seront arrêtés puis renvoyés rapidement en France”, s’est félicité le Premier ministre britannique Keir Starmer, lors d’une conférence de presse sur la base militaire de Northwood, au nord-ouest de Londres. Il a qualifié l’accord de “révolutionnaire”, évoquant une mise en œuvre “dans les prochaines semaines”.

Pressions politiques et incertitudes chiffrées

Depuis le début de l’année, plus de 21 000 migrants ont traversé la Manche, un chiffre record qui accentue la pression sur le chef du gouvernement travailliste, notamment face à la montée du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage.

De son côté, Emmanuel Macron a mis en cause le Brexit, déplorant l’absence d’un “accord migratoire avec l’Union européenne”, créant selon lui une “incitation” à traverser la Manche. Il estime que ce projet “exercera un effet très dissuasif sur le modèle des passeurs et sur les traversées.”

Aucune donnée chiffrée n’a été confirmée officiellement. Le chiffre de 50 migrants par semaine échangés, évoqué par la presse britannique – et jugé insuffisant par l’opposition conservatrice – circule néanmoins. Ce serait la première fois que la France accepterait de reprendre des migrants.