Adhésion de l'Ukraine à l'UE : optimisme prudent à Kiev

L'Union européenne valide l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine. A Kiev, l'optimisme est prudent d'autant que la Hongrie a bloqué l'octroi d'une aide de 50 milliards d'euros, qualifiée de "vitale" pour affronter la Russie. Wilson Fache, correspondant TV5MONDE sur place et Prix Albert Londres 2023, souligne que le journalisme en temps de guerre est de plus en plus difficile : "L'insigne presse ne constitue plus une protection depuis longtemps" en Ukraine, comme au Proche-Orient.