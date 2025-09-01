TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 14 s

Afghanistan : violent séisme de magnitude de 6

Par TV5MONDE ANNE-FLEUR LESPIAUT

D'après un bilan encore provisoire, le nombre des victimes s'élève à plus de 800 morts. D'une magnitude de 6, l'épicentre du séisme est situé à quarantaine de kilomètres de Jalalabad non loin de la frontière avec le Pakistan.