Afghanistan : violent séisme de magnitude de 6

01 Sep. 2025 à 12h17 (TU)
TV5MONDE
ANNE-FLEUR LESPIAUT
D'après un bilan encore provisoire, le nombre des victimes s'élève à plus de 800 morts. D'une magnitude de 6, l'épicentre du séisme est situé à quarantaine de kilomètres de Jalalabad non loin de la frontière avec le Pakistan.
Séisme de magnitude 6 en Afghanistan: plus de 800 morts

