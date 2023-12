Afrique du sud : du chant lyrique d'exception à l'université du Cap

L'Université du Cap, abrite la plus prestigieuse école d'opéra du continent. Cet établissement public, unique académie du pays, offre à de nombreux étudiants, issus d'horizons divers, un cursus complet d'enseignement en musique, chant, théâtre et langues et s'attèle à dénicher et à former les plus grandes voix de demain.