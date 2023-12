TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 46 s

Afrique du Sud : l'otage Herco van Deventer est libre

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

C'est la fin d'une détention qui aura duré plus de six ans pour Herco van Deventer. L'ambulancier sud-africain a été libéré et transmis aux autorités algériennes. Il avait été kidnappé dans le sud de la Libye avant d'être vendu à un groupe lié à al-Qaïda.