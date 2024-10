TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 12 s

Afrique du Sud : portrait du plasticien Andrew Ntshabele

Par TV5MONDE JOSEPHINE KLOECKNER, PASCALE ACHARD

Gros Plan sur l'artiste sud-africain Andrew Ntshabele et son exposition "the silent companions" présenté à la Galerie parisienne Loo & Lou Gallery. Il dépeint sa société post-apartheid, à travers les portraits de ses contemporains réalisés à partir d'une technique très personnelle. Reportage entre Paris et l'Afrique du Sud;