Afrique du Sud : quels sont les enjeux du sommet des BRICS ?

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Le sommet des BRICS s'est ouvert ce 22 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Les BRICS, groupe de 5 grandes puissances émergentes pèse de plus en plus sur la scène économique et politique mondiale. De quoi est-il question lors de ce sommet ?