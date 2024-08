TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 16 s

"Agent orange" : le combat d'une vie pour Tran To Nga

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Tran To Nga a 24 ans et est journaliste quand elle est exposée au défoliant utilisé par l'armée américaine pour détruire les forêts vietnamiennes qui protègent les combattants de la guérilla communiste Vietcong, mais qui a rendu malades plus de trois millions de personnes, selon les chiffres du gouvernement vietnamien. Elle souhaite mener une action en justice contre 14 entreprises agrochimiques. Des entreprises qui avaient fourni un produit ultra-toxique, répandu durant la Guerre du Vietnam.