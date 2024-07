TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Alerte au typhon à Taiwan

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Les écoles ont été fermées et plus de 2 000 personnes ont dû être évacuées. Le typhon Gaemi devrait toucher l'île dans les prochaines heures. Il affecte aussi le Japon et les Philippines.