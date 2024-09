TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 7 s

Algérie : l'agriculture en pleine croissance

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Dotée de richesses naturelles, l'Algérie est pourtant devenue dépendante d'importations et connu des pénuries de produits agro-alimentaires durant les années 1980 et 1990. Récemment, le pays a relancé son agriculture, et les fruits de cette politique commencent à se manifester.