2 min 18 s

Allemagne : le parcours de deux réfugiés syriens dans le pays depuis 10 ans

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Le 30 août 2015, Angela Merkel décidait d'accueillir des centaines de milliers de Syriens en Allemagne. Dix ans plus tard, un changement de ton s'est opéré dans le pays. Que sont devenus ces réfugiés ? Retour sur le parcours de deux d'entre eux.