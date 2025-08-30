Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 18 s
Allemagne : le parcours de deux réfugiés syriens dans le pays depuis 10 ans
Le
30 Aoû. 2025 à 20h17 (TU)
Mis à jour le
30 Aoû. 2025 à 20h19 (TU)
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
Le 30 août 2015, Angela Merkel décidait d'accueillir des centaines de milliers de Syriens en Allemagne. Dix ans plus tard, un changement de ton s'est opéré dans le pays. Que sont devenus ces réfugiés ? Retour sur le parcours de deux d'entre eux.
